Αββά Πιερ: To Βατικανό γνώριζε τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση

Το Βατικανό ήταν ενήμερο «από το φθινόπωρο του 1955» για τη δράση του Αββά Πιερ, ο οποίος μετά θάνατον κατηγορήθηκε για σεξουαλική κακοποίηση, σύμφωνα με ένα βιβλίο-έρευνα που κυκλοφόρησε σήμερα και βασίζεται στα αρχεία της Αγίας Έδρας.

«Από το φθινόπωρο του 1955 όχι μόνο ο γαλλικός κλήρος αλλά και η Αγία Έδρα επίσης γνώριζαν το σκοτεινό πρόσωπο και την επικινδυνότητα του αββά Πιερ» αναφέρουν στο βιβλίο «Αββάς Πιερ, η κατασκευή ενός αγίου» (εκδόσεις Allary), οι δημοσιογράφοι Μαρί-Φρανς Ετσεγκουάν και Λετίσια Σερέλ.

Οι δύο δημοσιογράφοι είπαν ότι τον Μάρτιο του 2025 συμβουλεύτηκαν τα αρχεία του Δικαστηρίου για το Δόγμα της Πίστης, στη Ρώμη.

Σύμφωνα με αυτήν την πηγή, είχε ξεκινήσει μια «δικαστική διαδικασία» από αυτό το όργανο του Βατικανού που είναι αρμόδιο για τον έλεγχο των ηθών των μελών της Εκκλησίας και την τήρηση του δόγματος. Όμως «οι επίσκοποι στη Γαλλία την φρέναραν και η διαδικασία έκλεισε πολύ γρήγορα και θάφτηκε δύο χρόνια αργότερα, το 1957».

Το βιβλίο αναφέρεται στα πρακτικά μιας ολομέλειας της Ανώτατης Συνόδου του Δικαστηρίου που εξέτασε την περίπτωση του αββά Πιερ, στις 18 Μαρτίου 1957. Σε αυτό το έγγραφο, έκτασης δέκα σελίδων, περιγράφονται χρονολογικά οι σεξουαλικές επιθέσεις του Γάλλου ιερέα, οι επιστολές καταγγελίας του από δύο Καρδινάλιους, έναν Αμερικανό και έναν Καναδό, το 1955, καθώς και οι αποφάσεις που ελήφθησαν. Στα πρακτικά αναφέρεται ότι ο Μονσινιόρ Πολ-Εμίλ Λεζέρ, ο αρχιεπίσκοπος του Μόντρεαλ, της πόλης όπου πήγε ο αββάς τον Μάιο του 1955, γνώριζε τις «κατηγορίες για ανηθικότητα» σε βάρος του. Σημειώνεται επίσης ότι στις 8 Σεπτεμβρίου 1955 το Δικαστήριο του Δόγματος ζήτησε από τον Αποστολικό Νούντσιο (σ.σ. πρεσβευτή της Αγίας Έδρας) Πάολο Μαρέλα, που τότε υπηρετούσε στη Γαλλία, «να παρακολουθεί στενά την περίπτωση του αββά Πιερ».

Επίσης, ένας ιερέας «έγραψε στις 25 Οκτωβρίου 1955 στο Δικαστήριο» ότι γνώριζε τα «ανήθικα πράγματα» που διέπραξε ο αββάς Πιερ στις ΗΠΑ.

Ο αββάς Πιέρ, ο ιδρυτής της διεθνούς φιλανθρωπικής οργάνωσης Εμμαούς, υπήρξε εμβληματική προσωπικότητα στη Γαλλία, για τον αγώνα του κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Από τον Ιούλιο του 2024 έχουν γίνει πολλές καταγγελίες σε βάρος του για σεξουαλικές επιθέσεις που φέρεται ότι διέπραξε επί μισό αιώνα, από το 1950 μέχρι το 2000.

Στη Γαλλία, τα αρχεία της Εκκλησίας που άνοιξαν πρόωρα, λόγω του σάλου που προκλήθηκε, αποκάλυψαν ότι ήδη από το τέλος της δεκαετίας του 1950 οι ιεραρχικά ανώτεροί του γνώριζαν την «προβληματική» συμπεριφορά του αλλά τηρούσαν σιγή.

Ο πάπας Φραγκίσκος ανέφερε τον Σεπτέμβριο ότι το Βατικανό γνώριζε επίσης, τουλάχιστον από τον θάνατο του αββά Πιερ το 2007, τις καταγγελίες περί σεξουαλικής κακοποίησης.

Η Σύνοδος των Επισκόπων της Γαλλίας από την πλευρά της εξέφρασε την ευχή το Βατικανό «να μελετήσει τα αρχεία του και να πει τι γνώριζε η Αγία Έδρα και από πότε».

