Διακοπή ηλεκτροδότησης σε όλο το Πουέρτο Ρίκο- Ακινητοποιήθηκαν τα τρένα- Δείτε βίντεο

Το Πουέρτο Ρίκο πλήττεται συχνά από διακοπές ηλεκτροδότησης καθώς οι υποδομές του νησιού του αρχιπελάγους των Μεγάλων Αντιλλών καταρρέουν

Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έμεινε σήμερα το Πουέρτο Ρίκο, περιοχή των ΗΠΑ στην Καραϊβική, εξαιτίας της απροσδόκητης διακοπής λειτουργίας των ενεργειακών σταθμών σε όλο το νησί, όπως ανακοίνωσε η διαχειρίστρια του δικτύου Genera.

Το ανατολικότερο νησί του αρχιπελάγους των Μεγάλων Αντιλλών πλήττεται συχνά από διακοπές ηλεκτροδότησης, όπως το μπλακάουτ που το βύθισε στο σκοτάδι την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, καθώς οι υποδομές του Πουέρτο Ρίκο καταρρέουν.

Η Genera αναφέρει σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) ότι καταβάλλει προσπάθειες για να λειτουργήσει εφεδρικές μονάδες, διερευνώντας παράλληλα τα αίτια του μπλακάουτ.

Ο πάροχος ηλεκτρικού ρεύματος LUMA Energy ενημέρωσε ότι η βλάβη σημειώθηκε γύρω στις 12:40 (τοπική ώρα, 19:40 στην Ελλάδα) και δεν είχε αποκατασταθεί σχεδόν δύο ώρες αργότερα.

«Θα παρέχουμε ενημερώσεις μόλις γίνουν διαθέσιμες περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αίτια της διακοπής και τον εκτιμώμενο χρόνο για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης», δήλωσε η κυβερνήτρια του Πουέρτο Ρίκο Τζένιφερ Γκονζάλες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

