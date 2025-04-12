Λογαριασμός
Νέο βίντεο από τη Χαμάς - Δείχνει ζωντανό τον αμερικανο-ισραηλινό όμηρο Edan Alexander

Ο Αλεξάντερ είναι στρατιώτης -και γι΄αυτόν τον λόγο ήταν από τους τελευταίους στη λίστα- και βρίσκεται υπό καθεστώς ομηρείας για 551 ημέρες

Νέο βίντεο, στο οποίο φαίνεται να είναι ζωντανός ο αμερικανο-ισραηλινός όμηρος Edan Alexander, έδωσε στη δημοσιότητα η Χαμάς.

Ο Εντάν Αλεξάντερ είναι από τους τελευταίους ομήρους που κρατά ακόμη η Χαμάς, τη στιγμή που οι ισραηλινές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι θα εντείνουν τις επιχειρήσεις τους στη Γάζα, καθώς η συμφωνία για την ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων, δεν έχει ολοκληρωθεί.

Ο Αλεξάντερ είναι στρατιώτης -και γι΄αυτόν τον λόγο ήταν από τους τελευταίους στη λίστα- και βρίσκεται υπό καθεστώς ομηρείας για 551 ημέρες.

