Ανελέητο σφυροκόπημα έχει ξεκινήσει από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας προς Τρίτη στη Λωρίδα της Γάζας, λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση την επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στο Ισραήλ ο οποίος και στήριξε την ισραηλινή επίθεση στην κατεστραμμένη περιοχή.

Παλαιστίνιοι αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι τα άρματα μάχης των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων έχουν εισέλθει στην καρδιά της πόλης. Πρόκειται για σκηνές που όπως λένε δεν έχουν δει εδώ και πιθανώς δύο χρόνια.

🚨💥 WAR ESCALATES



🇮🇱 Israeli jets pounding Gaza City with massive airstrikes.

🇵🇸 Reports say a ground offensive has also begun, per Axios.#Gaza #Israel #Breaking pic.twitter.com/LhAH18QmRo — ARIKA🇮🇳🚩 (@nidhisj2001) September 16, 2025

Από την πλευρά του ο υπουργός Άμυνας του Ισραέλ Κατς υποστήριξε ότι τα στρατεύματα «μάχονται γενναία για να δημιουργήσουν τις συνθήκες για την απελευθέρωση των ομήρων και την ήττα της Χαμάς».

«Η πόλη της Γάζα φλέγεται. Ο Ισραηλινός Στρατός Άμυνας χτυπά τις τρομοκρατικές υποδομές με σιδερένια γροθιά», αναφέρει.

«Δεν θα υποχωρήσουμε και δεν θα κάνουμε πίσω, μέχρι να ολοκληρωθεί η αποστολή», προσθέτει.

Νωρίτερα, η ιστοσελίδα ειδήσεων Axios, επικαλούμενη ανώνυμους Ισραηλινούς αξιωματούχους ανέφερε ότι οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ξεκίνησαν τη χερσαία επίθεση για την κατάληψη της πόλης της Γάζας.

Οι νέοι σφοδροί βομβαρδισμοί έρχονται μετά από εβδομάδες αυξανόμενων αεροπορικών επιδρομών στην πόλη της Γάζας, συμπεριλαμβανομένης της κατεδάφισης ενός αυξανόμενου αριθμού πολυώροφων κτιρίων και οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις όπως φαίνεται έχουν επιτέλους φτάσει στο σημείο καμπής για μια μεγαλύτερης κλίμακας χερσαία εισβολή.

Μέχρι νωρίτερα τη Δευτέρα, εκτιμάται ότι περισσότεροι από 300.000 κάτοικοι της Γάζας είχαν εγκαταλείψει την πόλη της Γάζας κατευθυνόμενοι νότια, αλλά περίπου 700.000 παρέμεναν.

«Γίνονται μαζικοί και ασταμάτητοι βομβαρδισμοί στην πόλη της Γάζας και ο κίνδυνος συνεχίζει να αυξάνεται», είπε στο AFP ο Άχμεντ Γαζάλ, κάτοικος της μεγαλύτερης πόλης του θυλάκου.

«Μπορούμε να ακούσουμε τις κραυγές τους», λέει ο 25χρονος κάτοικος της Γάζας.

Ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας της Γάζας, η οποία διοικείται από τη Χαμάς, δήλωσε στο AFP ότι «οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται σφοδρά σε όλη την πόλη της Γάζας και ο αριθμός των νεκρών και των τραυματιών συνεχίζει να αυξάνεται».

Ρούμπιο: Απομένει «ελάχιστο χρονικό περιθώριο» για κατάπαυση του πυρός

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, προειδοποίησε από την πλευρά του καθώς αναχωρεί από το Ισραήλ για το Κατάρ ότι η Χαμάς έχει μόνο λίγες μέρες για να αποδεχτεί μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, καθώς το Ισραήλ βομβαρδίζει την πόλη της Γάζας.

«Οι Ισραηλινοί έχουν αρχίσει να αναλαμβάνουν επιχειρήσεις εκεί», λέει ο Ρούμπιο. «Επομένως, πιστεύουμε ότι έχουμε ένα πολύ σύντομο χρονικό παράθυρο μέσα στο οποίο μπορεί να επιτευχθεί μια συμφωνία. Δεν έχουμε πλέον μήνες και πιθανότατα έχουμε μέρες και ίσως μερικές εβδομάδες ακόμα» καταλήγε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.