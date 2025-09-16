Όσοι πανηγυρίζουν για τη δολοφονία του συντηρητικού σχολιαστή Τσάρλι Κερκ πρέπει να λογοδοτήσουν, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς.

«Να τους καταγγείλετε – και, έλεος, να το λέτε στον εργοδότη τους», είπε χαρακτηριστικά ως παρουσιαστής σε επεισόδιο της εκπομπής The Charlie Kirk Show. «Δεν πιστεύουμε στη βία για πολιτικούς λόγους, πιστεύουμε όμως στην ευπρέπεια».

Πιλότοι, γιατροί, εκπαιδευτικοί αλλά και ένας υπάλληλος των Μυστικών Υπηρεσιών συγκαταλέγονται σε όσους τέθηκαν σε διαθεσιμότητα ή απολύθηκαν λόγω αναρτήσεων στα κοινωνικά δίκτυα που κρίθηκαν ακατάλληλες μετά τον θάνατο του Κερκ.

Οι επικριτές των απολύσεων υποστηρίζουν ότι απειλείται η ελευθερία του λόγου και τα δικαιώματα των εργαζομένων, αν και οι αμερικανικές επιχειρήσεις έχουν ευρεία διακριτική ευχέρεια να τερματίσουν συμβάσεις.

Τα σχόλια του Βανς μεταδόθηκαν τη Δευτέρα, λίγες ημέρες αφότου ο Κερκ – ο οποίος είχε έντονες θέσεις για ζητήματα φύλου, φυλής και άμβλωσης που προκαλούσαν αντιδράσεις κυρίως σε πανεπιστημιουπόλεις - πυροβολήθηκε στον λαιμό ενώ συμμετείχε σε ντιμπέιτ στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα.

Ο αντιπρόεδρος υποστήριξε ότι «οι Αμερικανοί της Αριστεράς είναι πολύ πιο πιθανό να υπερασπιστούν ή να γιορτάσουν την πολιτική βία» και τόνισε ότι «δεν υπάρχει καμία ευπρέπεια στο να πανηγυρίζεις για μια πολιτική δολοφονία». Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση του YouGov, οι φιλελεύθεροι Αμερικανοί εμφανίζονται πιο πρόθυμοι από τους συντηρητικούς να δικαιολογήσουν τη χαρά τους για τον θάνατο πολιτικών αντιπάλων.

Και άλλοι Ρεπουμπλικάνοι νομοθέτες ζήτησαν τιμωρία όσων εκφράστηκαν με αυτόν τον τρόπο. Ο βουλευτής Ράντι Φάιν από τη Φλόριντα ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ ότι «θα απαιτήσει απολύσεις, διακοπή χρηματοδοτήσεων και αφαίρεση αδειών», ενώ η Νάνσι Μέις από τη Νότια Καρολίνα κάλεσε το υπουργείο Παιδείας να «παγώσει κάθε χρηματοδότηση σε σχολεία ή πανεπιστήμια» που δεν λαμβάνουν μέτρα.

Συγκεκριμένες περιπτώσεις έχουν ήδη οδηγήσει σε συνέπειες:

Ο υπάλληλος των Μυστικών Υπηρεσιών, Άντονι Που, έγραψε στο Facebook ότι ο Κερκ «έσπερνε μίσος και ρατσισμό»· έχασε την άδεια ασφαλείας του.

Η Office Depot απέλυσε εργαζόμενους στο Μίσιγκαν μετά από βίντεο που τους έδειχνε να αρνούνται να τυπώσουν αφίσες για αγρυπνία στη μνήμη του Κερκ.

Η αρθρογράφος της Washington Post, Κάρεν Ατιάχ, ανακοίνωσε ότι απολύθηκε μετά από αναρτήσεις της στο Bluesky.

Το Πανεπιστήμιο Κλέμσον έθεσε σε διαθεσιμότητα δύο καθηγητές και απέλυσε έναν εργαζόμενο για «ακατάλληλα» σχόλια.

Στον Καναδά, το Πανεπιστήμιο του Τορόντο έθεσε σε διαθεσιμότητα την καθηγήτρια Ρουθ Μάρσαλ για ανάρτηση που θεωρήθηκε ότι εξυμνούσε τη βία.

Ο διευθυντής των Μυστικών Υπηρεσιών, Σον Κάραν, προειδοποίησε με υπόμνημα ότι «οι πολιτικά υποκινούμενες επιθέσεις αυξάνονται» και ότι οι πράκτορες «πρέπει να αποτελούν μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος».

Το κύμα απολύσεων έχει προκαλέσει συζήτηση γύρω από την «κουλτούρα ακύρωσης». Νομικοί τονίζουν ότι η ελευθερία του λόγου κατοχυρώνεται έναντι κρατικών περιορισμών, όχι έναντι εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα. Ο Στίβεν Κόλις, καθηγητής Νομικής στο Πανεπιστήμιο του Τέξας, σημείωσε ότι «οι περισσότερες συμβάσεις είναι at-will, δηλαδή λύνονται οποτεδήποτε από τον εργοδότη». Αντίθετα, η Ρίσα Λίμπεργουιτς από το Πανεπιστήμιο Κορνέλ προειδοποίησε ότι η πίεση από πολιτικούς μπορεί να οδηγήσει σε παραβίαση δικαιωμάτων.

Η Ένωση Αμερικανών Πανεπιστημιακών (AAUP) χαρακτήρισε τις τιμωρίες «ανησυχητικές» και υπογράμμισε ότι η ακαδημαϊκή ελευθερία δεν πρέπει να περιορίζεται «υπό πολιτική πίεση».

