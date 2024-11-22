Τέσσερα τουλάχιστον βίντεο με πύραυλο του ισραηλινού στρατού να ισοπεδώνει πολυκατοικία σε νότιο προάστιο της Βηρυτού στον Λίβανο δόθηκαν στο φως της δημοσιότητας.

Πλάνα που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της επίθεσης, επαληθευμένα από τη μονάδα ελέγχου γεγονότων του Al Jazeera, δείχνουν τον ισραηλινό πύραυλο να χτυπά το πολυώροφο κτίριο, προκαλώντας την κατάρρευσή του, αλλά και πανικό στους κατοίκους που τρέχουν να καλυφθούν από τα συντρίμμια που εκτοξεύονται.



Δεν είναι σαφές εάν υπάρχουν θύματα από το χτύπημα στην περιοχή, για την οποία ο ισραηλινός στρατός είχε νωρίτερα εκδώσει ανακοίνωση ζητώντας από τους κατοίκους να την εκκενώσουν.

مشاهد مرعبة توثق لحظة استهداف المبنى في #الشياح pic.twitter.com/lQssyMj3Fz — هنا لبنان (@thisislebnews) November 22, 2024

After the IDF issued evacuation warnings for several buildings in Beirut's southern suburbs, Lebanese media report Israeli airstrikes in the Hezbollah stronghold. pic.twitter.com/oYOkjjuFjA — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 22, 2024

💢 An explosion occurred in the south of Beirut, the capital of Lebanon, following an Israeli attack



📹 Footage shows the moment the targeted building collapses ⤵️ pic.twitter.com/EeZ2zLpk64 — Anadolu English (@anadoluagency) November 22, 2024

