Βίντεο: Η τρομακτική στιγμή που ισραηλινός πύραυλος ισοπεδώνει πολυκατοικία στη Βηρυτό - Πανικός μετά το πλήγμα

Τα πλάνα δείχνουν τον ισραηλινό πύραυλο να χτυπά το πολυώροφο κτίριο, προκαλώντας την κατάρρευσή του, αλλά και πανικό στους κατοίκους

Τέσσερα τουλάχιστον βίντεο με πύραυλο του ισραηλινού στρατού να ισοπεδώνει πολυκατοικία σε νότιο προάστιο της Βηρυτού στον Λίβανο δόθηκαν στο φως της δημοσιότητας. 

Πλάνα που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της επίθεσης, επαληθευμένα από τη μονάδα ελέγχου γεγονότων του Al Jazeera, δείχνουν τον ισραηλινό πύραυλο να χτυπά το πολυώροφο κτίριο, προκαλώντας την κατάρρευσή του, αλλά και πανικό στους κατοίκους που τρέχουν να καλυφθούν από τα συντρίμμια που εκτοξεύονται. 

Δεν είναι σαφές εάν υπάρχουν θύματα από το χτύπημα στην περιοχή, για την οποία ο ισραηλινός στρατός είχε νωρίτερα εκδώσει ανακοίνωση ζητώντας από τους κατοίκους να την εκκενώσουν. 

TAGS: Λίβανος Βηρυτός IDF
