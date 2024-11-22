Αποκαταστάθηκε η λειτουργία της αμερικανικής πρεσβείας στο Λονδίνο αφού οι τοπικές αρχές ερεύνησαν και εξουδετέρωσαν ύποπτο πακέτο έξω από το κτίριο, στην περιοχή στο Νάιν Ελμς, νωρίτερα σήμερα το πρωί.

Σύμφωνα με ανάρτηση της πρεσβείας στο Χ, έχουν αποκατασταθεί οι υπηρεσίες της πρεσβείας, «εκτός των ραντεβού με το κοινό….(που) για τις 22 Νοεμβρίου έχουν ακυρωθεί».

Στην ίδια ανακοίνωση, αναφέρεται ότι οι τοπικές αρχές ερεύνησαν και απομάκρυναν ύποπτο πακέτο έξω από την πρεσβεία.

The US Embassy is back to normal business operations, with the exception that all public appointments (visa appointments, passport appointments, and other American Citizen services) for 22 November have been cancelled. Applicants will be contacted via email to reschedule. Local… — U.S. Embassy London (@USAinUK) November 22, 2024

Νωρίτερα, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε ελεγχόμενη έκρηξη του ύποπτου αντικειμένου και απέκλεισε τη γύρω περιοχή, χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες.

Την ίδια στιγμή, αποκλεισμένο παραμένει μέχρι αυτή την ώρα μεγάλο τμήμα του νοτίου τερματικού σταθμού του αεροδρομίου του Γκάτγουϊκ, έξω από το Λονδίνο, μετά τον εντοπισμό ύποπτου απαγορευμένου αντικειμένου σε αποσκευή.

«Οι αρχικές ενδείξεις είναι ότι το αντικείμενο ήταν συσκευή -φάρσα», δήλωσε η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου. «Θα ακολουθήσει έρευνα».

«Ορισμένοι αποκλεισμοί περιοχών θα παραμείνουν σε ισχύ προς το παρόν, αλλά η πλειοψηφία της αστυνομικής κινητοποίησης θα σταματήσει τώρα».

«Οι τοπικές αρχές διερεύνησαν και καθάρισαν ένα ύποπτο πακέτο έξω από την πρεσβεία», προστίθεται στην ανακοίνωση της.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες μετέφεραν την πρεσβεία τους από το Μέιφερ, στο κεντρικό Λονδίνο, στο Νάιν Ελμς το 2018, εν μέρει για λόγους ασφαλείας.

Στην πρώην αυτή βιομηχανική περιοχή βρίσκονται σήμερα δεκάδες πολυτελή κτίρια διαμερισμάτων μαζί με το Battersea Power Station, ένα κτίριο της εποχής του 1930, το οποίο εντυπωσιάζει με τα κόκκινα τούβλα και τις λευκές καμινάδες του και το οποίο έχει μετατραπεί σε εμπορικό και τουριστικό κέντρο.

