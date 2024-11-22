Ευρωπαϊκές αντιδράσεις για ένταλμα σύλληψης Νετανιάχου

Ανάμεικτες αντιδράσεις προκαλεί στην Ευρώπη η απόφαση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου να εκδώσει εντάλματα σύλληψης χθες σε βάρος του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Βενιαμίν Νετανιάχου, και του πρώην υπουργού Αμυνας Γιοάβ Γκάλαντ, τους οποίους θεωρεί υπεύθυνους για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καθώς και για τον Μοχάμεντ Ντέιφ, επικεφαλής του στρατιωτικού βραχίονα τηςΧαμάς και φερόμενου «αρχιτέκτονα» της επίθεσης κατά του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.



Εκπροσωπώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ σχολιάζοντας τα εντάλματα που εκδόθηκαν από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο τόνισε ότι «οι αποφάσεις αυτές είναι δεσμευτικές για όλα τα κράτη-μέλη».



Στην ανακοίνωσή του, ο Μπορέλ επισήμανε συγκεκριμένα ότι «σημειώνω την απόφαση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου να εκδώσει εντάλματα σύλληψης για τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Νετανιάχου, τον πρώην υπουργό Γκάλαντ και τον ηγέτη της Χαμάς Ντέιφ. Οι αποφάσεις αυτές είναι δεσμευτικές για όλα τα κράτη μέλη του Καταστατικού της Ρώμης, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε».



Αψηφώντας την προειδοποίηση του Μπορέλ, ο Ούγγρος πρωθυπουργός ανέφερε νωρίτερα σήμερα ότι θα προσκαλέσει τον Ισραηλινό ομόλογό του Βενιαμίν Νετανιάχου, να επισκεφθεί την Ουγγαρία, τονίζοντας ότι θα εγγυηθεί ότι το ένταλμα σύλληψης του «δεν θα έχει καμία εφαρμογή».



Ο Βίκτορ Όρμπαν, η χώρα του οποίου ασκεί την εκ περιτροπής εξάμηνη προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε, χαρακτήρισε μάλιστα, το ένταλμα σύλληψης «λανθασμένο», ενώ τόνισε ότι ο Ισραηλινός ηγέτης θα είναι σε θέση να επισκεφθεί την Ουγγαρίαγια συνομιλίες «με επαρκή ασφάλεια».

Διχασμένη η ΕΕ

Είναι η πρώτη φορά που το ΔΠΔ εκδίδει εντάλματα σύλληψης για ηγέτες δημοκρατικού και ευθυγραμμισμένου με τη Δύση κράτους με τους Νετανιάχου και Γκάλαντ να κινδυνεύουν με σύλληψη, εάν ταξιδέψουν σε κάποια από τις 124 χώρες -μεταξύ αυτών όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, αλλά όχι και οι Ηνωμένες Πολιτείες-, που έχουν υπογράψει το Καταστατικό της Ρώμης, τη συνθήκη δηλαδή δημιουργίας του Δικαστηρίου.



Η Ολλανδία γνωστοποίησε ήδη ότι είναι πρόθυμη να συμμορφωθεί. «Είμαστε υποχρεωμένοι να συνεργαστούμε με το ΔΠΔ και θα το πράξουμε» σημείωσε ο υπουργός Εξωτερικών, Κασπάρ Βελντκάμπ, ενώ και ο Ιρλανδός πρωθυπουργός Σάιμον Χάρις ανέφερε το πρωί ότι η χώρα του ετοιμάζεται να συλλάβει τον Νετανιάχου, εάν επισκεφθεί τη χώρα.



Στην Ιταλία, αν και ο υπουργός Άμυνας Γκούιντο Κροσέτο χαρακτήρισε «λανθασμένη» την απόφαση του ΔΠΔ, ωστόσο, σημείωσε ότι σε περίπτωση που ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ή ο ομόλογός του επισκεφθούν την χώρα, τότε θα συλληφθούν βάσει του διεθνούς δικαίου.



Το Βερολίνο «εξετάζει» το πώς θα ανταποκριθεί στην απόφαση του ΔΠΔ όπως ανέφερε σήμερα η Γερμανίδα υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ, ενώ ο Σλοβένος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Γκόλομπ ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνησή του θα σεβαστεί πλήρως την απόφαση για τα εντάλματα σύλληψης τόσο για τους Ισραηλινούς όσο και για τον ηγέτη της Χαμάς.



Στο Λονδίνο, εκπρόσωπος του Βρετανού πρωθυπουργού τόνισε ότι η κυβέρνηση σέβεται την ανεξαρτησία του ΔΠΔ, γεγονός που σημαίνει ότι ο Νετανιάχου ενδεχομένως να συλληφθεί εάν επισκεφθεί το Ηνωμένο Βασίλειο. Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του Κιρ Στάρμερ απέφυγε να απαντήσει ευθέως λέγοντας ότι «δεν θα μπούμε σε υποθετικά σενάρια».

