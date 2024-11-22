Ιράν: Θα αυξήσει τα πυρηνικά του αποθέματα μετά την καταδίκη του ΟΗΕ

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι θα αυξήσει την ικανότητά του να παράγει πυρηνικά καύσιμα, αφότου καταδικάστηκε από τα Ηνωμένα Έθνη, αυξάνοντας την ένταση με τη Δύση λίγες μόνο μέρες αφότου έδειξε επιθυμία αποκλιμάκωσης αναφέρει η Washington Post. Οι Δυτικοί διπλωμάτες υιοθέτησαν χθες, Πέμπτη, από τη Βιέννη αυστηρό ψήφισμα εναντίον της Τεχεράνης στη διάρκεια της συνεδρίασης του συμβουλίου κυβερνητών του ΔΟΑΕ προκαλώντας την αντίδρασή της, η οποία έκανε λόγο για «πολιτικά υποκινούμενη» απόφαση.

Ο επικεφαλής του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του Ιράν, Μοχάμεντ Εσλάμι, διέταξε μια «σημαντική συλλογή» «νέων και προηγμένων» συσκευών φυγοκέντρησης ως απάντηση στις επικρίσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ- ΙΑΕΑ), του ΟΗΕ για την αποτυχία της Τεχεράνης να απαντήσει ικανοποιητικά σε μια έρευνα για σωματίδια ουρανίου που βρέθηκαν σε αδήλωτες τοποθεσίες, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν.

Το Ιράν χρησιμοποιεί χιλιάδες φυγοκεντρητές για να διαχωρίσουν τα ισότοπα ουρανίου που παράγουν συνήθως καύσιμο αντιδραστήρα χαμηλής στάθμης, αλλά μπορούν να προγραμματιστούν για υψηλότερες συγκεντρώσεις ουρανίου κατάλληλες για όπλο. Οι επιθεωρητές του ΔΟΑΕ ανέφεραν την περασμένη εβδομάδα ότι το Ιράν απέκρυψε ότι χρησιμοποιεί εκατοντάδες προηγμένα νέα μηχανήματα που είναι ήδη εγκατεστημένα.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η απόφασή του να παραγγείλει περισσότερες συσκευές φυγοκέντρησης «είναι σύμφωνη με το ειρηνικό πυρηνικό του πρόγραμμα και η τεχνική συνεργασία του με τον ΔΟΑΕ θα συνεχιστεί». Το Ιράν «παραμένει έτοιμο για εποικοδομητική δέσμευση με τα σχετικά μέρη με βάση τις διεθνείς νομικές αρχές και πρότυπα», ανέφερε το υπουργείο στην ανακοίνωσή του.

Η Τεχεράνη έχει αρκετά καύσιμα για να παράγει ένα μικρό αριθμό κεφαλών, προειδοποίησε ο ΔΟΑΕ. Η Γερμανία, η Γαλλία και η Βρετανία από την πλευρά τους δήλωσαν ότι το Ιράν έχει συγκεντρώσει επαρκείς ποσότητες υψηλού εμπλουτισμού ουρανίου για «τέσσερα πυρηνικά όπλα».

Η διαφαινόμενη προσπάθεια συμβιβασμού του Ιράν θεωρήθηκε από ορισμένους ως «κλάδος ελαίας» προς την επερχόμενη κυβέρνηση Τραμπ. Τώρα, με τον ΔΟΑΕ να ετοιμάζει μια έκθεση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναβίωση των κυρώσεων του ΟΗΕ, ο Τραμπ έχει τη δυνατότητα να πλήξει περισσότερο την οικονομία της χώρας του Περσικού Κόλπου από ό,τι κατά την πρώτη του θητεία.

Το ψήφισμα

Το κείμενο, το οποίο καταρτίστηκε από τη Βρετανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία, εγκρίθηκε από τα 19 μέλη του συμβουλίου των κυβερνητών, σε σύνολο 35, επεσήμαναν διπλωματικές πηγές. Η Ρωσία, η Κίνα και η Μπουρκίνα Φάσο το καταψήφισαν, ενώ 12 χώρες απείχαν και η Βενεζουέλα δεν μπόρεσε να συμμετάσχει.



Πριν από την ψηφοφορία η εκπρόσωπος των ΗΠΑ και αυτοί ευρωπαϊκών χωρών ανέβηκαν στο βήμα για να καταγγείλουν την κλιμάκωση της κατάστασης για την οποία ευθύνεται το Ιράν.



Οι πυρηνικές του δραστηριότητες είναι «βαθιά ανησυχητικές», τόνισε η Αμερικανίδα πρέσβειρα Λόρα Χόλγκεϊτ. «Η συμπεριφορά του αποτελεί απειλή για τη διεθνή ασφάλεια» και «το παγκόσμιο σύστημα μη διάδοσης» των πυρηνικών όπλων, υπογράμμισαν σε κοινή τους ανακοίνωση Γερμανία, Γαλλία και Βρετανία.



Πηγή: skai.gr - ΑΜΠΕ

