Ποτέ πριν δημοσιευμένο βίντεο από το ιδιωτικό νησί του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα κατά ανηλίκων Τζέφρι Έπστιν, έχει φέρει στο φως εικόνες από το απομονωμένο καταφύγιο, εκεί που αρκετές γυναίκες έχουν καταγγείλει ότι διακινήθηκαν και υπέστησαν σεξουαλική εκμετάλλευση.

Το υλικό κατέγραψε ο Ρουμάνος καλλιτέχνης Ίον Νικόλα, ο οποίος, όπως δήλωσε στο Storyful, εργάστηκε για λογαριασμό του Έπστιν από το 2010 έως το 2019, αναλαμβάνοντας εργασίες σε διάφορα κτίρια του νησιού. Κατά τη διάρκεια μιας διαδρομής με ηλεκτρικό όχημα στο Little Saint James, κατέγραψε πλάνα που προσφέρουν μια σπάνια περιήγηση στους χώρους της διαβόητης ιδιοκτησίας.

Το βίντεο ξεκινά με θέα σε έναν από τους κόλπους του νησιού, ενώ ο Νικόλα κινείται σε έναν στενό δρόμο. Κατά τη διαδρομή διακρίνεται ένα τεράστιο ηλιακό ρολόι, καθώς και ένα άγαλμα γορίλα, ένα από τα πολλά μεγάλα πέτρινα γλυπτά που βρίσκονται στο νησί.

Στη συνέχεια, το υλικό παρουσιάζει περιποιημένους χλοοτάπητες, φυτεύσεις και διάφορα μονοπάτια. Από το σημείο όπου φαίνονται η προβλήτα και η παραλία, διακρίνονται επίσης αρκετά σκάφη. Στην ακτή υπάρχουν σκιεροί χώροι, ενώ δύο ακόμη ανθρωπόμορφα αγάλματα πλαισιώνουν έναν από αυτούς.

Ο Νικόλα ανεβαίνει έπειτα έναν λόφο και, καθώς στρέφει την κάμερα, αποκαλύπτεται ένα κτίσμα δίπλα στην πισίνα, χτισμένο στην άκρη του γκρεμού.

Στη συνέχεια κατεβαίνει από το όχημα μπροστά από την κεντρική κατοικία του νησιού, η οποία διαθέτει μεγάλη πισίνα. Καθώς περπατά προς τη βεράντα του κτιρίου, διακρίνεται στο έδαφος ένα μεγάλο γράμμα «E».

Ο Νικόλα δήλωσε στο Storyful ότι ήταν ο καλλιτέχνης που φιλοτέχνησε την εσωτερική διακόσμηση του κτιρίου Five Palms, το οποίο θυμίζει τζαμί. Στο βίντεο περιλαμβάνονται επίσης πλάνα του συγκεκριμένου κτιρίου, το οποίο είναι διακοσμημένο με μπλε και λευκές ρίγες, ενώ περιβάλλεται από αυλή με κόκκινα και λευκά ψηφιδωτά.

Σε συνέντευξή του στους New York Times τον Απρίλιο, ο Νικόλα επιβεβαίωσε ότι ο Έπστιν αποκαλούσε συστηματικά το συγκεκριμένο κτίριο «το τζαμί μου».

Σύμφωνα με τον Νικόλα, ο Έπστιν του είχε ζητήσει, μεταξύ άλλων, να δημιουργήσει ένα σχέδιο στο οποίο η αραβική λέξη για τον Θεό θα αντικαθίστατο από τα αρχικά του στα αγγλικά. Σε ηλεκτρονικό μήνυμα προς τον καλλιτέχνη έγραφε: «Θυμάσαι που είδαμε την αραβική γραφή σε μαύρο και άσπρο; Αντί για "Allah", σκέφτηκα να μπουν τα γράμματα J και E» (όπως αναφέρεται στο πρωτότυπο μήνυμα).

Σύμφωνα με τον Ρουμάνο δημοσιογράφο Μίρτσεα Μπάρμπου, το όνομα του Νικόλα εμφανίζεται 2.578 φορές στα λεγόμενα «Αρχεία Έπστιν», τα οποία περιλαμβάνουν αλληλογραφία. Ωστόσο, ο ίδιος δεν έχει κατηγορηθεί για οποιαδήποτε παράνομη πράξη.

Το Five Palms εμφανίστηκε επίσης σε φωτογραφίες που δημοσιοποίησε η Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ τον Δεκέμβριο του 2025. Σε μία ευρεία λήψη του κτιρίου και του εσωτερικού του, ο χώρος φαίνεται άδειος, με μοναδικά αντικείμενα έναν σκελετό κρεβατιού και ένα στρώμα.

Ο Έπσταϊν πέθανε το 2019 ενώ ανέμενε να δικαστεί. Ο ιατροδικαστής της Νέας Υόρκης έκρινε ότι ο θάνατός του οφειλόταν σε αυτοκτονία.

Το 2022, η γενική εισαγγελέας των Αμερικανικών Παρθένων Νήσων ανακοίνωσε εξωδικαστικό συμβιβασμό ύψους άνω των 105 εκατομμυρίων δολαρίων με την περιουσία του Έπσταϊν και άλλους συγκατηγορούμενους. Ο συμβιβασμός αφορούσε αγωγή που είχε κατατεθεί το 2020 βάσει της νομοθεσίας των Παρθένων Νήσων για εγκληματικές οργανώσεις, εμπορία ανθρώπων, σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων και απάτη.

Το 2023, το Little Saint James αγοράστηκε, μαζί με το επίσης ιδιοκτησίας Έπστιν, Great Saint James, έναντι 60 εκατομμυρίων δολαρίων από τον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία της Φλόριντα Στίβεν Ντέκοφ, ο οποίος ανακοίνωσε σχέδια για την ανάπτυξη ενός πολυτελούς ιδιωτικού θερέτρου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.