«Μετά το σχολείο» και 5.000 δολάρια: Oι 9 «σκοτεινές ημέρες» του Άντριου στην έπαυλη Έπσταϊν

Νέα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι η επίσκεψη του πρίγκιπα Άντριου στην έπαυλη του Τζέφρι Έπσταϊν στη Νέα Υόρκη, το 2010, απείχε πολύ από το «αξιοπρεπές αντίο» που ο ίδιος περιέγραψε στη διαβόητη συνέντευξή του στο BBC το 2019.

Παρά τους ισχυρισμούς του ότι παρέμεινε μόλις τέσσερις ημέρες με μοναδικό σκοπό να διακόψει κάθε σχέση με τον καταδικασμένο παιδόφιλο, ρεπορτάζ της «Daily Mail» (σύμφωνα με τα emails) αναφέρει ότι ο Άντριου φιλοξενήθηκε στην έπαυλη του Έπσταϊν για εννέα ολόκληρες ημέρες, συμμετέχοντας σε ένα πυκνό πρόγραμμα συναντήσεων, κοινωνικών εκδηλώσεων και ιδιωτικών δραστηριοτήτων.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν emails της ίδιας περιόδου που αναφέρονται σε νεαρές γυναίκες, πιθανώς μαθήτριες. Σε μηνύματα προς τον Έπσταϊν γίνεται λόγος για άτομα που «θα έρθουν μετά το σχολείο» ή «επιβεβαίωσαν ότι θα περάσουν μετά το σχολείο». Αν και δεν έχει διευκρινιστεί εάν πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο, τα emails εστάλησαν από διαφορετικές συσκευές.

Την ίδια ημέρα, ο Έπσταϊν έδωσε εντολή στον λογιστή του να φέρει 5.000 δολάρια σε μετρητά. Δεν υπάρχει επίσημη εξήγηση για τον σκοπό αυτών των χρημάτων, ωστόσο είναι τεκμηριωμένο ότι ο Έπσταϊν συνήθιζε να πληρώνει ανήλικα θύματα για σεξουαλική κακοποίηση, διατηρώντας δεσμίδες μετρητών στην κατοικία του στη Φλόριντα.

Το αφήγημα της συνέντευξης καταρρέει

Ο πρώην δούκας του Γιορκ είχε δηλώσει ότι δεν είχε καμία επαφή με τον Έπσταϊν μετά την επίσκεψη εκείνη και ότι η περίφημη φωτογραφία τους στο Σέντραλ Παρκ τραβήχτηκε «συμπτωματικά» στο τέλος της σχέσης τους. Ωστόσο, τα νέα δεδομένα δείχνουν ότι η φωτογραφία τραβήχτηκε την έβδομη ημέρα της εννιαήμερης διαμονής του, κατά τη διάρκεια της οποίας παρατηρήθηκε έντονη παρουσία νεαρών γυναικών στην έπαυλη.

Μία από αυτές φαίνεται να ήταν και η 26χρονη Ρωσίδα που ο Έπσταϊν είχε χαρακτηρίσει «όμορφη και αξιόπιστη» και με την οποία, μόλις λίγους μήνες νωρίτερα, είχε κανονίσει δείπνο για τον Άντριου.

Χρονολόγιο της επίσκεψης

Δευτέρα 29 Νοεμβρίου

Ο Άντριου φτάνει στη Νέα Υόρκη και ενημερώνει τον Έπσταϊν με email: «Προσγειώθηκα». Ο βοηθός του Έπσταϊν του κλείνει ραντεβού για «περιποίηση προσώπου» στο πολυτελές Core Club. Την ίδια ημέρα, ο Έπσταϊν καυχιέται σε δισεκατομμυριούχο φίλο του: «Ο Άντριου είναι μαζί μου για μία εβδομάδα. Εξαιρετικές ιδέες».

Παράλληλα, λαμβάνει φωτογραφία νεαρής γυναίκας από τη Λευκορωσία και ζητά με email «μέγεθος σουτιέν και εσωρούχων». Το ίδιο βράδυ, κορίτσι του γράφει ότι μπορεί να έρθει «μετά το σχολείο» και ζητά χρήματα για παπούτσια μπαλέτου.

Τρίτη 30 Νοεμβρίου

Πρωινό του Άντριου με επιχειρηματίες. Ως εμπορικός απεσταλμένος της Βρετανίας, λαμβάνει από το Παλάτι αναφορές εμπιστευτικού χαρακτήρα για πρόσφατα ταξίδια του και τις προωθεί λίγα λεπτά αργότερα στον Έπσταϊν. Την ίδια ημέρα, νέα email αφορούν κορίτσια «από το σχολείο» που κανονίζουν επισκέψεις, ενώ ο Έπσταϊν ζητά επιπλέον χρηματικές μεταφορές σε νεαρές γυναίκες.

Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου

Οργανώνεται το κεντρικό κοινωνικό γεγονός της εβδομάδας: δείπνο προς τιμήν του Άντριου, με αφορμή την αποφυλάκιση του Έπσταϊν μετά από ποινή 18 μηνών για προσέλκυση ανηλίκων σε σεξουαλικές πράξεις.

