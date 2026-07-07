Τα δίκτυα της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στην Ουγγαρία, που θεωρούνται προσκείμενα στον Βίκτορ Όρμπαν, σταμάτησαν να εκπέμπουν για κάποιες ώρες σήμερα το απόγευμα, προκειμένου να αναδιαμορφώσουν τα δελτία ειδήσεων και να επαναλειτουργήσουν σε νέα βάση.

«Σήμερα, η προπαγάνδα σταμάτησε να μεταδίδεται από τα δημόσια ΜΜΕ», ανακοίνωσε στο Facebook ο πρωθυπουργός Πέτερ Μαγιάρ, κάνοντας λόγο για μια ιστορική ημέρα.

Ο Ούγγρος ηγέτης, ο οποίος έβαλε τέλος στη 16ετή εξουσία του εθνικιστή Βίκτορ Όρμπαν, στις βουλευτικές εκλογές του Απριλίου, είχε υποσχεθεί να αποκαταστήσει σύντομα την ανεξαρτησία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης που τελούσε υπό ασφυκτικό κυβερνητικό έλεγχο.

Οι τηλεθεατές του M1, του κυριότερου τηλεοπτικού δικτύου του ομίλου, αντίκρισαν μια μαύρη οθόνη, με ένα κείμενο όπου ζητείτο συγγνώμη για τα ψέματα του παρελθόντος, διαπίστωσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

«Τα δημόσια ΜΜΕ δεν μπορούν να ψεύδονται. Ζητάμε συγγνώμη, ωστόσο, καθώς το έκαναν για πολλά χρόνια», ανέφερε το κείμενο, όπου προστίθετο πως το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο είναι σε διαδικασία μεταμόρφωσης «προκειμένου να καταστεί, στο μέλλον, ανεξάρτητο και αξιόπιστο».

Ο ιστότοπος του δικτύου εμφάνισε επίσης μια μαύρη οθόνη, ενώ από συχνότητα του ραδιοφωνικού δικτύου Kossuth μεταδίδεται το πρόγραμμα του μουσικού ραδιοφώνου Bartok.

Τα προγράμματα του M1 θα επαναληφθούν το βράδυ, στις 19.56 τοπική ώρα (20.56 ώρα Ελλάδας), ως αναφορά στο 1956 και στην ουγγρική επανάσταση εναντίον των Σοβιετικών, όμως χωρίς τα δελτία ειδήσεων, σύμφωνα με ανακοίνωση του ομίλου MTVA, που επιβλέπει τα 6 τηλεοπτικά δίκτυα και επτά ραδιοφωνικά δίκτυα της ουγγρικής δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.

«Τέλος εποχής»

Το «Μ1 θα επαναλάβει προσωρινά τις εκπομπές του σε νέα μορφή, με ταινίες αλλά χωρίς δελτία ειδήσεων. Στη ραδιοφωνική συχνότητα του Kossuth, τα προγράμματα του ραδιοφωνικού δικτύου Bartok θα συνεχίσουν να μεταδίδονται προσωρινά, επίσης χωρίς δελτία ειδήσεων», διευκρίνισε το MTVA.

«Ένα ακόμη παράδειγμα της τυραννίας του Tisza!», του κόμματος του Μαγιάρ, αντέδρασε ο Βίκτορ Όρμπαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προτείνοντας οι τηλεθεατές «που ενδιαφέρονται για την αλήθεια» να παρακολουθήσουν το τηλεοπτικό δίκτυο Hir TV, το οποίο συνδέεται με το κόμμα του Fidesz.

Την απόφαση διακοπής των εκπομπών έλαβε ο νεοδιορισθέντας προσωρινός γενικός διευθυντής του MTVA, Άντρας Χόρβατ, διευκρίνισε ο όμιλος.

Η μαύρη οθόνη «συμβολίζει το τέλος μιας εποχής, Τα τελευταία χρόνια, τα κρατικά ΜΜΕ βρέθηκαν υπό τον έλεγχο της πολιτικής εξουσίας και απώλεσαν τη βασική λειτουργία τους: να ενημερώνουν το κοινό με τρόπο αξιόπιστο και αντικειμενικό», προστίθεται στο δελτίο Τύπου που εξέδωσε ο όμιλος, ο οποίος κατέληξε: «Αυτό θα αλλάξει από σήμερα».

Πηγή: skai.gr

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