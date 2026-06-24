Στην κατάθεσή του ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων στις 10 Ιουνίου, που δόθηκε στη δημοσιότητα, ο ιδρυτής της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς, αποκάλυψε τις ταυτότητες των δύο Ρωσίδων με τις οποίες είχε εξωσυζυγικές σχέσεις και για τις οποίες ο Τζέφρι Έπσταϊν είχε σκοπό να τον εκβιάσει.

Ο Γκέιτς κατέθεσε ότι ο Έπσταϊν είχε ανακαλύψει πως είχε δύο εξωσυζυγικές σχέσεις με την παίκτρια μπριτζ Μίλα Αντόνοβα και την πυρηνική επιστήμονα Καρίμα Νιγκματούλινα και σκόπευε να το εκμεταλλευτεί υπέρ του.

Η προσπάθεια του καταδικασμένου παιδεραστή χρηματιστή να ασκήσει κάποια επιρροή σε έναν από τους πλουσιότερους άνδρες του κόσμου αποκαλύφθηκε σε email της 18ης Ιουλίου 2013 το οποίο είχε συντάξει ο Έπσταϊν, πιθανότατα εκ μέρους του Μπόρις Νικόλιτς, στενού συνεργάτη του Γκέιτς, ο οποίος εκείνη την περίοδο ετοιμαζόταν να αποχωρήσει από τη θέση του επιστημονικού συμβούλου.

Στο προσχέδιο γινόταν αναφορά σε εσωτερικές διεργασίες αποχώρησης, αλλά και σε ισχυρισμούς που συνέδεαν τον Μπιλ Γκέιτς με παράνομες σχέσεις, εξαρτήσεις και ανάρμοστες συμπεριφορές.

«Παρ'ότι μου προτάθηκε ευγενικά να μεταβώ σε μια νέα θέση μετά από έξι χρόνια υπηρεσίας και ο Μπιλ θα μου έδινε μια γενναιόδωρη αποζημίωση, θεωρώ ότι θα ήταν ανέντιμο απέναντι στον εαυτό μου και στο μέλλον μου να συνεχίσω να τον βοηθάω να προμηθεύεται φάρμακα για να κάνει σεξ με Ρωσίδες, να διευκολύνω τις παράνομες ερωτικές του συναντήσεις με παντρεμένες, ή να παρέχω Adderall για τουρνουά μπριτζ». Το μήνυμα αυτό δημοσιεύθηκε από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

«Δεν με εκβίασε ποτέ, αλλά από τα μηνύματα φαίνεται πως σκόπευε να το κάνει», ανέφερε ο Γκέιτς. Ο μεγιστάνας αρνήθηκε πως γνωρίζει οτιδήποτε σχετικά με την εγκληματική συμπεριφορά του Έπσταϊν, αλλά παραδέχτηκε ότι συνεργάστηκε μαζί του για την προώθηση των φιλανθρωπικών στόχων του μεταξύ του 2011 και του 2014.

Τον Φεβρουάριο, ο ιδρυτής της Microsoft αποκάλυψε στους υπαλλήλους του Ιδρύματος Γκέιτς ότι είχε δύο εξωσυζυγικές σχέσεις. Ο δισεκατομμυριούχος παραδέχτηκε επίσης ότι είχε κατηγορηθεί για περισσότερες από 20 εξωσυζυγικές σχέσεις κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαζυγίου από την πρώην σύζυγό του, Μελίντα.

Μετά την κατάθεση του, ο Γκέιτς δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι «εκτιμά την ευκαιρία που του δόθηκε να συναντηθεί με την Επιτροπή Εποπτείας και να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις της». «Υποστηρίζω τη δημοσιοποίηση όλων των φακέλων και ελπίζω ότι η συμμετοχή μου θα συμβάλει στην απονομή δικαιοσύνης στα θύματα», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

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