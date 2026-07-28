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Επίθεση ενόπλου στο κέντρο της πρωτεύουσας του Μεξικού, ένας νεκρός - Δείτε βίντεο

Η δολοφονία διαπράχτηκε στην πλατεία Σάντο Ντομίνγκο, όπου διακινούνται ναρκωτικά και πλαστά έγγραφα, όχι μακριά από την έδρα της προεδρίας

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Mexico

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι δύο τραυματίστηκαν χθες Δευτέρα στο Μεξικό όταν ένοπλος άνοιξε πυρ υπό το φως της ημέρας, όχι μακριά από την έδρα της προεδρίας, σύμφωνα με τις αρχές — επεισόδιο εξαιρετικά ασυνήθιστο στην πρωτεύουσα.

Το θύμα ήταν άνδρας 42 ετών, που έγινε στόχος σύμφωνα με τη γραμματεία (σ.σ. το υπουργείο) Ασφαλείας «απευθείας επίθεσης». Οι τραυματίες είναι άνδρες 39 ετών, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Αν και το Μεξικό σαρώνεται από κύμα βίας σε περιοχές κοντά στα σύνορα με τις ΗΠΑ, ή/και σε περιοχές όπου δρουν συμμορίες επιδιδόμενες κυρίως σε διακίνηση ναρκωτικών, τέτοια επεισόδια είναι σπάνια στην πρωτεύουσα. Ωστόσο είναι γνωστό ότι στη μητρόπολη δρουν αντίπαλες συμμορίες, ιδίως η Unión Tepito και η Fuerza Anti-Unión.

Η δολοφονία διαπράχτηκε στην πλατεία Σάντο Ντομίνγκο, όπου σύμφωνα με την αστυνομία διακινούνται ναρκωτικά και πλαστά έγγραφα.

Η πρόεδρος της χώρας Κλαούδια Σέινμπαουμ κατοικεί σε περιοχή που δεν απέχει πολύ από εκεί.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Επίθεση ένοπλος Μεξικό
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