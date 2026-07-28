Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι δύο τραυματίστηκαν χθες Δευτέρα στο Μεξικό όταν ένοπλος άνοιξε πυρ υπό το φως της ημέρας, όχι μακριά από την έδρα της προεδρίας, σύμφωνα με τις αρχές — επεισόδιο εξαιρετικά ασυνήθιστο στην πρωτεύουσα.

Το θύμα ήταν άνδρας 42 ετών, που έγινε στόχος σύμφωνα με τη γραμματεία (σ.σ. το υπουργείο) Ασφαλείας «απευθείας επίθεσης». Οι τραυματίες είναι άνδρες 39 ετών, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Un ataque armado a pocas cuadras de Palacio Nacional, en el cruce de Belisario Domínguez y República de Brasil, cerca de Plaza Santo Domingo en la CDMX, dejó una persona muerta y dos heridas. Los agresores huyeron en motocicleta tras los disparos.#RadioramadeOccidente pic.twitter.com/mysATkpvgS — DK 1250 (@dk1250) July 28, 2026

Αν και το Μεξικό σαρώνεται από κύμα βίας σε περιοχές κοντά στα σύνορα με τις ΗΠΑ, ή/και σε περιοχές όπου δρουν συμμορίες επιδιδόμενες κυρίως σε διακίνηση ναρκωτικών, τέτοια επεισόδια είναι σπάνια στην πρωτεύουσα. Ωστόσο είναι γνωστό ότι στη μητρόπολη δρουν αντίπαλες συμμορίες, ιδίως η Unión Tepito και η Fuerza Anti-Unión.

Η δολοφονία διαπράχτηκε στην πλατεία Σάντο Ντομίνγκο, όπου σύμφωνα με την αστυνομία διακινούνται ναρκωτικά και πλαστά έγγραφα.

Η πρόεδρος της χώρας Κλαούδια Σέινμπαουμ κατοικεί σε περιοχή που δεν απέχει πολύ από εκεί.

Πηγή: skai.gr

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