Βίντεο από χειρουργική επέμβαση στο ογκολογικό κέντρο της Καμτσάτκα κατά τη διάρκεια του ισχυρού σεισμού

Ισχυρός σεισμός 8,8 βαθμών, σημειώθηκε τα ξημερώματα στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά της ρωσικής χερσονήσου Καμτσάτκα, προκαλώντας τσουνάμι στη Ρωσία, ενώ κύματα χτύπησαν και τις ακτές της Ιαπωνίας, της Αλάσκας και της Χαβάης, ενώ υπάρχουν έκτακτες προειδοποιήσεις στους πολίτες σχεδόν όλων των χωρών που βρέχονται από τον Ειρηνικό ωκεανό. Στο μεταξύ, ο υπουργός Υγείας της περιοχής, Ολέγκ Μελνίκοφ, δημοσίευσε βίντεο που δείχνει γιατρούς στο ογκολογικό κέντρο της Καμτσάτκα που πραγματοποιούσαν χειρουργική επέμβαση όταν χτύπησε ο ισχυρός σεισμός.

Ο Μελνίκοφ σημείωσε ότι, παρά τον κίνδυνο, οι γιατροί διατήρησαν την ψυχραιμία τους και παρέμειναν δίπλα στον ασθενή μέχρι το τέλος. Ο ασθενής είναι καλά στην υγεία του και η επέμβαση ήταν επιτυχής, σύμφωνα με τις πληροφορίες.

«Θαυμάζω και ευχαριστώ τους ειδικούς μας για τον επαγγελματισμό και την αντοχή που επέδειξαν σε μια αγχωτική κατάσταση» έγραψε ο Μελνίκοφ στο Telegram.

😱 Момент землетрясения в больнице Петропавловска-Камчатского.



Сильное землетрясение застало врачей в Камчатском онкодиспансере во время операции. Несмотря на опасность, врачи сохранили спокойствие и до конца оставались рядом с пациентом. pic.twitter.com/o4OOcYYS8H — миллиард казахстанцев (@S8gy2AEgVRHyS2Q) July 30, 2025

