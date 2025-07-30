Μπαράζ επαφών του Κιρ Στάρμερ πριν και μετά την ανακοίνωση για την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Έναν μαραθώνιο διπλωματικών επαφών είχε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ πριν και μετά την επίσημη ανακοίνωση της ιστορικής στροφής της βρετανικής εξωτερικής πολιτικής υπέρ της αναγνώρισης του παλαιστινιακού κράτους εκτός εάν το Ισραήλ προχωρήσει σε μία σειρά από άμεσες ενέργειες όπως είναι η συμφωνία σε κατάπαυση του πυρός.

Το απόγευμα της Τρίτης λίγο πριν το υπουργικό συμβούλιο, ο Στάρμερ συνομίλησε με τον Ισραηλινό ομόλογό του, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Σύμφωνα με την Ντάουνινγκ Στριτ, ο Βρετανός πρωθυπουργός επανέλαβε την απερίφραστη καταδίκη της Βρετανίας για τις «αποτρόπαιες τρομοκρατικές ενέργειες της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023» και το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα.

Παράλληλα, όμως, χαρακτήρισε την κατάσταση στη Γάζα «αφόρητη» και πίεσε τον Νετανιάχου να «αναλάβει άμεση δράση για την άρση όλων των περιορισμών στην πρόσβαση της βοήθειας» προκειμένου να φτάσει απρόσκοπτα τροφή και νερό στους πληγέντες.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Στάρμερ ενημέρωσε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό για την πρόθεσή του να συγκαλέσει το υπουργικό συμβούλιο για να συζητήσει τα επόμενα βήματα, συμπεριλαμβανομένης της «εξέτασης των επόμενων βημάτων για την αναγνώριση της Παλαιστίνης».

Ακολούθησε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι δυο τους καταδίκασαν τα «φρικτά δεινά που εκτυλίσσονται στη Γάζα» και συμφώνησαν στην επείγουσα ανάγκη για κατάπαυση του πυρός και την άμεση και απεριόριστη παροχή βοήθειας.

Ο Αμπάς χαιρέτισε τη δέσμευση του Στάρμερ για την αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης πριν από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο, εκτός εάν το Ισραήλ αλλάξει πορεία. Συμφώνησαν ότι η Χαμάς πρέπει να απελευθερώσει όλους τους ομήρους, να δεσμευτεί στον αφοπλισμό και να αποδεχθεί ότι δεν θα διαδραματίσει κανένα ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός συνομίλησε και με τον Καναδό ομόλογό του, Μαρκ Κάρνεϊ, στον οποίο εξήγησε την απόφαση για αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι βοήθεια πρέπει επειγόντως να παρασχεθεί στη Γάζα σε σημαντικές ποσότητες και δεσμεύτηκαν να συνεργαστούν για πρακτικές λύσεις «για την ανακούφιση της καταστροφικής ανθρωπιστικής κατάστασης που εκτυλίσσεται». Συμφώνησαν να παραμείνουν σε στενή επαφή.

Στο μεταξύ, ενδιαφέρον προκαλεί η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αποκάλυψε σε δημοσιογράφους στο Air Force One ότι κατά τη συνάντησή του με τον Κιρ Στάρμερ δεν συζήτησαν το σχέδιο της Βρετανίας για την αναγνώριση της Παλαιστίνης. Ο Τραμπ ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το θέμα «δεν συζητήθηκε ποτέ», αλλά ότι μίλησαν για... ανεμογεννήτριες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.