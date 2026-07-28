«Μαφία των Χανίων»: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και ο ιατροδικαστής

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και η καταβολή χρηματικής εγγύησης ύψους 20.000 ευρώ, αφέθηκε μετά την απολογία του ο ιατροδικαστής Χανίων, ο οποίος οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή, στις 19:00 το απόγευμα της Δευτέρας.

Νωρίτερα, ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκε καθηγητής του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο οποίος αφέθηκε επίσης ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο επιστήμονες αντιμετωπίζουν βαρύτατο κατηγορητήριο για δωροληψία κατ’ εξακολούθηση, καθώς κατηγορούνται ότι συνέτασσαν ψευδείς ιατροδικαστικές και τοξικολογικές εκθέσεις έναντι αμοιβής, με στόχο την ευνοϊκή ποινική μεταχείριση κατηγορουμένων και την παραποίηση δικαστικών στοιχείων.

Η δικογραφία αφορά τη δράση της αποκαλούμενης «Μαφίας των Χανίων», ενός κυκλώματος στο οποίο, σύμφωνα με τις Αρχές, εμπλέκονται επίορκοι αστυνομικοί, δικαστικοί λειτουργοί, κληρικοί και κρατικοί αξιωματούχοι.

Στο στόχαστρο βρίσκεται και ένας δικηγόρος, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκαν ράβδοι χρυσού, για να διαπιστωθεί αν αποτελούν προϊόν παράνομων αμοιβών.

Πηγή: skai.gr

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