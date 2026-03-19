Βίντεο από ισραηλινά πλήγματα σε υποδομές του ιρανικού ναυτικού στην Κασπία Θάλασσα

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι μαχητικά της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας πραγματοποίησαν την Τετάρτη επιθέσεις σε υποδομές του ιρανικού ναυτικού στην περιοχή της Κασπίας Θάλασσας, κατόπιν πληροφοριών από ναυτικές και στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Κατά τις επιδρομές, επλήγησαν εγκαταστάσεις λιμένων και βάσεων του ιρανικού ναυτικού, όπου βρίσκονταν δεκάδες στρατιωτικά σκάφη, μεταξύ των οποίων πυραυλοφόρα πλοία και σκάφη περιπολίας.

תיעוד מיוחד: חיל-האוויר תקף אמש לראשונה ספינות טילים של חיל הים האיראני בים הכספיhttps://t.co/NMg55lp9sW pic.twitter.com/oR56fwv6qE — Israeli Air Force (@IAFsite) March 19, 2026

Μεταξύ των στόχων που χτυπήθηκαν περιλαμβάνονται:

Πλοία του ιρανικού ναυτικού, όπως πυραυλοφόρα, υποστηρικτικά και περιπολικά σκάφη, εξοπλισμένα με συστήματα εναέριας επιτήρησης και ανθυποβρυχιακά όπλα

Λιμενικό κέντρο διοίκησης, από όπου συντονίζονταν οι ναυτικές επιχειρήσεις στην Κασπία

Υποδομές συντήρησης και επισκευής πλοίων

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις υποστηρίζουν ότι το λιμάνι χρησιμοποιούνταν για επιχειρησιακές δραστηριότητες του ιρανικού ναυτικού, οι οποίες επηρεάστηκαν σημαντικά από τα πλήγματα.



Πηγή: skai.gr

