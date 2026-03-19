Το 17% των δυνατοτήτων του στην παραγωγή LNG για τα επόμενα τρία έως πέντε χρόνια απώλεσε το Κατάρ μετά τα πλήγματα που δέχθηκε από το Ιράν τα τελευταία 24ωρα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Διεθνούς Πρακτορείου Reuters.

«Οι επιθέσεις του Ιράν προκάλεσαν σημαντικές ζημιές στις εγκαταστάσεις του Κατάρ, οι οποίες θα χρειαστούν έως και πέντε χρόνια για την επισκευή τους», δήλωσε σε συνέντευξή του στο Reuters ο Διευθύνων Σύμβουλος της QatarEnergy, Saad al-Kaabi.

«Ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα δεν θα φανταζόμουν ότι το Κατάρ - και η περιοχή συνολικότερα - θα δεχόταν μια τέτοια επίθεση, ειδικά από μια αδελφική μουσουλμανική χώρα τον μήνα του Ραμαζανιού, επιτιθέμενη σε εμάς με αυτόν τον τρόπο», πρόσθεσε.

Ο διευθύνων σύμβουλος της QatarEnergy δήλωσε στο Reuters ότι δύο από τις 14 μονάδες υγροποίησης φυσικού αερίου (LNG trains) της εταιρείας υπέστησαν ζημιές από τις πρόσφατες επιθέσεις.

Ο ίδιος δήλωσε ότι στρατηγικός εταίρος στις μονάδες που υπέστησαν ζημιές είναι η αμερικανική πετρελαϊκή ExxonMobil.

Συγκεκριμένα, η ExxonMobil κατέχει ποσοστό 34% στη μονάδα LNG Train S4 και 30% στη μονάδα LNG Train S6, ενώ το υπόλοιπο ανήκει στην QatarEnergy.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.