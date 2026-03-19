Στιγμές έντασης εκτυλίχθηκαν όταν ισραηλινός πύραυλος έπεσε σε πολύ κοντινή απόσταση από τηλεοπτικό συνεργείο του ρωσικού δικτύου RT.

Βίντεο δείχνει τη στιγμή που αγγλόφωνος ανταποκριτής μεταδίδει ζωντανά, όταν ακούγεται έντονος βόμβος και, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, σημειώνεται η έκρηξη μόλις μερικά μέτρα μακριά. Ο δημοσιογράφος απομακρύνεται ελαφρώς, ενώ η κάμερα πέφτει στο έδαφος από την ισχύ του ωστικού κύματος.

WATCH: Israeli airstrike near RT reporter. RT reports its correspondent Steve Sweeney and a cameraman were wounded in an Israeli strike in southern Lebanon today.

Lebanon’s state news agency says two journalists were lightly injured during an IDF strike on the al-Qasmiya bridge. pic.twitter.com/6Wn9M3tpcI — Faytuks Network (@FaytuksNetwork) March 19, 2026

Το RT ανακοίνωσε ότι ο επικεφαλής του γραφείου του στον Λίβανο, Στιβ Σουίνι, και ο κάμεραμαν τραυματίστηκαν ελαφρά.

«Παιδιά, είμαστε καλά. Τελικά μπορείς να ακούσεις τον πύραυλο όταν έρχεται προς το μέρος σου», δήλωσε ο εικονολήπτης Άλι Ρίντα, σύμφωνα με το TASS.

Νωρίτερα, οι ισραηλινές δυνάμεις είχαν προειδοποιήσει ότι επρόκειτο να πλήξουν γέφυρες στον ποταμό Λιτάνι, επικαλούμενες «κινήσεις της Χεζμπολάχ υπό την κάλυψη αμάχων». Δεν είναι σαφές αν το συνεργείο βρισκόταν πάνω σε γέφυρα τη στιγμή του πλήγματος.





Πηγή: skai.gr

