Πέντε ευρωπαϊκές χώρες δήλωσαν σε κοινή ανακοίνωση με την Ιαπωνία την Πέμπτη ότι θα λάβουν μέτρα για τη σταθεροποίηση των αγορών ενέργειας και είναι έτοιμες να συμμετάσχουν στις «κατάλληλες προσπάθειες» για τη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης μέσω του Στενού του Ορμούζ.

Στην ανακοίνωση το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ολλανδία και η Ιαπωνία καταδικάζουν τις επιθέσεις από το Ιράν και καλούν την Τεχεράνη να σταματήσει άμεσα αυτές τις ενέργειες. Αναφέρουν επίσης ότι θα συνεργαστούν με ορισμένες χώρες παραγωγής ενέργειας για την αύξηση της παραγωγής και τη σταθεροποίηση των αγορών.

«Εκφράζουμε την ετοιμότητά μας να συμβάλουμε στις κατάλληλες προσπάθειες για τη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης μέσω του Στενού», αναφέρεται στην ανακοίνωση. «Χαιρετίζουμε τη δέσμευση χωρών που συμμετέχουν σε προπαρασκευαστικό σχεδιασμό».

Χαιρετίζοντας την αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι «θα λάβουμε και άλλα μέτρα για τη σταθεροποίηση των αγορών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με ορισμένες χώρες παραγωγής για την αύξηση της παραγωγής».



Πηγή: skai.gr

