Συγκλονιστικά βίντεο δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής στο Βιετνάμ από το πέρασμα του τυφώνα Yagi.

Την ώρα της κατάρρευσης, στη γέφυρα υπήρχαν 3 φορτηγά, 1 λεωφορείο, 4 αυτοκίνητα και 10 μηχανάκια που έπεσαν στο ποτάμι και παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, μόνο 5 άνθρωποι έχουν διασωθεί, καθώς τα σωστικά συνεργεία αδυνατούν να φτάσουν στον τόπο του δυστυχήματος.

"If you think about falling here, how can there be any more miracles?"

Up to now, many witnesses are still shocked by the collapse of Phong Chau bridge (Phu Tho).

Source: VTC1 (VTC Digital Television Station @CNN #TyphoonYagi @BBCNews @AJEnglish @taiwanplusnews @France24_en pic.twitter.com/tXiT7zKg08 — Việt Trần Quốc (@VitTrnQ31665112) September 9, 2024

Βίντεο δείχνουν τη γέφυρα κομμένη στη μέση ενώ όσοι τυχεροί δεν πρόλαβαν να περάσουν, έλεγαν στα τοπικά μέσα ότι δεν πιστεύουν στην τύχη τους.

You saw Phong Chau bridge on this @volcaholic1 page. Actually there were 3 trucks, 1 bus, 4 cars and 10 motorbikes fell into the river.



Currently, only 5 people have been rescued, the rest temporarily suspended due to the flood so bad.



There are currently 64+ deaths by #Yagi. pic.twitter.com/beutNCwEdr — EMHGC (@EMHGC_2021) September 9, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.