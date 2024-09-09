Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συγκλονιστικά βίντεο με τη γέφυρα που έκοψε στα δύο ο τυφώνας Yagi στο Βιετνάμ

Η γέφυρα Phong Chau κόπηκε στα δύο από τον τυφώνα - 63 νεκροί, έως τώρα, ο τραγικός απολογισμός 

Γέφυρα

Συγκλονιστικά βίντεο δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής στο Βιετνάμ από το πέρασμα του τυφώνα Yagi.

Την ώρα της κατάρρευσης, στη γέφυρα υπήρχαν 3 φορτηγά, 1 λεωφορείο, 4 αυτοκίνητα και 10 μηχανάκια που έπεσαν στο ποτάμι και παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, μόνο 5 άνθρωποι έχουν διασωθεί, καθώς τα σωστικά συνεργεία αδυνατούν να φτάσουν στον τόπο του δυστυχήματος. 

Βιετνάμ

Βίντεο δείχνουν τη γέφυρα κομμένη στη μέση ενώ όσοι τυχεροί δεν πρόλαβαν να περάσουν, έλεγαν στα τοπικά μέσα ότι δεν πιστεύουν στην τύχη τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: τυφώνας Βιετνάμ γέφυρα Νεκροί
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark