Ο τυφώνας Γιάγκι, ο ισχυρότερος που καταγράφτηκε στη Ασία φέτος, άφησε πίσω του τουλάχιστον 60 νεκρούς και πάνω από 250 τραυματίες στο βόρειο Βιετνάμ, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό.

Η χώρα από το Σάββατο σαρώνεται από κατολισθήσεις και πλημμύρες ενώ συνεχίζονται οι σφοδρές βροχοπτώσεις.

Σήμερα, μια γέφυρα κατέρρευσε και ένα λεωφορείο παρασύρθηκε από τις πλημμύρες, με τα σωστικά συνεργεία να μην μπορούν να φτάσουν στον τόπο του δυστυχήματος.

BREAKING: Flooding sweeps away a bus and a bridge collapses in Vietnam as storm deaths rise to 59 https://t.co/A0WEBXUAKC — The Associated Press (@AP) September 9, 2024

Από το πέρασμά του εκατομμύρια νοικοκυριά και εταιρείες - ειδικά στις επαρχίες Κουάνγκ Νινχ και Χαϊφόνγκ - έμειναν χωρίς ρεύμα, αυτοκινητόδρομοι πλημμύρισαν, δίκτυα τηλεπικοινωνιών αντιμετώπισαν προβλήματα, μια γέφυρα κατέρρευσε και χιλιάδες δέντρα έπεσαν, ενώ επίσης σταμάτησε η οικονομική δραστηριότητα σε πολλούς βιομηχανικούς κόμβους.

Η μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποίησε για περαιτέρω πλημμύρες και κατολισθήσεις, επισημαίνοντας ότι το ύψος της βροχής κυμαινόταν μεταξύ 208 και 433 χιλιοστών σε διάφορα μέρη του βορείου τμήματος του Βιετνάμ το περασμένο 24ωρο.

Ο τυφώνας Γιάγκι (Yagi) εξασθένησε σε τροπική καταιγίδα, αφού έπληξε το βόρειο Βιετνάμ, την επαρχία Χαϊνάν της Κίνας και τις Φιλιππίνες στοιχίζοντας τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους, σύμφωνα με τις προκαταρκτικές πληροφορίες.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας των Φιλιππίνων, της πρώτης χώρας που έπληξε ο Γιάγκι αφού σχηματίσθηκε την περασμένη εβδομάδα, αύξησε σήμερα τον απολογισμό των νεκρών σε 20 από 16 και ανέφερε πως εξακολουθεί να αγνοείται η τύχη 22 ανθρώπων.

Ο Γιάγκι στοίχισε τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους στο νότιο κινεζικό νησί Χαϊνάν, σύμφωνα με τις τελευταίες επικαιροποιημένες πληροφορίες από τις τοπικές αρχές.

