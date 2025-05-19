Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από κατολίσθηση που προκλήθηκε από ξαφνικές πλημμύρες στο βόρειο Βιετνάμ, όπου οι αρχές προετοιμάζονται για νέες βροχοπτώσεις τις προσεχείς ημέρες, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση.

Το περιστατικό σημειώθηκε νωρίς χθες, Κυριακή, στην ορεινή περιοχή του Μπα Μπε, στην επαρχία Μπακ Καν.

Οι αρχές της επαρχίας κάλεσαν τον πληθυσμό των κοινοτήτων που βρίσκονται κοντά σε υδάτινο ρεύμα ή σε άλλες ευάλωτες περιοχές να καταφύγουν σε ασφαλή μέρη. Εξάλλου βάσει των οδηγιών οι κάτοικοι που κινδυνεύουν θα πρέπει να απομακρυνθούν αμέσως από την περιοχή.

Οι βροχοπτώσεις στην ζώνη αυτή υπερβαίνουν τα φυσιολογικά επίπεδα από τις αρχές Μαΐου και οι υπηρεσίες πρόγνωσης αναμένουν νέες νεροποντές στο βόρειο και το κεντρικό τμήμα της χώρας.

Οι ξαφνικές πλημμύρες και κατολισθήσεις είναι συχνές στο Βιετνάμ, αλλά σημειώνονται εν γένει στη διάρκεια της περιόδου των βροχών, μεταξύ Ιουνίου και Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η μεγαλύτερη ένταση καιρικών φαινομένων οφείλεται στην κλιματική αλλαγή που προκαλείται από την ανθρώπινη δραστηριότητα.

Το 2024, 514 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Βιετνάμ λόγω από φυσικών καταστροφών, ο τριπλάσιος αριθμός από αυτούς το 2023, σύμφωνα με το υπουργείο Γεωργίας.

Ο τυφώνας Γιάγκι είχε σαρώσει το βόρειο Βιετνάμ τον Σεπτέμβριο, αφήνοντας πίσω του 345 νεκρούς και οικονομικές ζημίες που υπολογίζεται ότι ανέρχονται σε 3,3 δισεκατομμύρια δολάρια.

Φωτ. αρχείου

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.