Το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι πάνω απ’ όλα ένα παιχνίδι αριθμών. Ποια ομάδα έχει πετύχει τα περισσότερα γκολ; Ποια έχει συγκεντρώσει αρκετούς βαθμούς για να προκριθεί στη φάση των νοκ άουτ; Το ίδιο ισχύει και στο μάρκετινγκ: ποια μάρκα έχει τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία; Με απλά λόγια, ποια πουλάει τα περισσότερα προϊόντα; Στο τέλος, όλα καταλήγουν στους αριθμούς.

Οι Κιλιάν Εμπαπέ, Έρλινγκ Χάαλαντ, Κριστιάνο Ρονάλντο και ΛεΜπρόν Τζέιμς είναι μερικά μόνο από τα μεγάλα ονόματα που εμφανίζονται στη διαφήμιση της Nike με τίτλο Rip the Script.

Η Adidas δεν υστερεί σε αστέρες. Στο Backyard Legends πρωταγωνιστούν οι Λαμίν Γιαμάλ, Τζουντ Μπέλινγχαμ, Λιονέλ Μέσι και Ζινεντίν Ζιντάν, ενώ κάνει την εμφάνισή του ακόμη και ένας ψηφιακά δημιουργημένος, μέσω τεχνητής νοημοσύνης, Ντέιβιντ Μπέκαμ.

Οι διαφημίσεις μοιάζουν περισσότερο με κινηματογραφικές υπερπαραγωγές παρά με παραδοσιακά διαφημιστικά σποτ, και φυσικά οι διάσημοι πρωταγωνιστές κοστίζουν ακριβά.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η γερμανική εταιρεία δαπάνησε περίπου 50 εκατομμύρια λίρες για την παραγωγή της διαφήμισής της. Καμία από τις δύο εταιρείες δεν αποκαλύπτει το ακριβές ποσό, όμως θεωρείται βέβαιο ότι το κόστος ανέρχεται σε δεκάδες εκατομμύρια.

Οι τεράστιοι προϋπολογισμοί δεν αποτελούν κάτι νέο, αλλά φέτος τόσο η Nike όσο και η Adidas φαίνεται να έχουν ανεβάσει τον πήχη περισσότερο από ποτέ.

Αν κρίνουμε αποκλειστικά από τις προβολές στο YouTube, η Nike προηγείται ξεκάθαρα. Τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, η διαφήμισή της έχει συγκεντρώσει 76 εκατομμύρια προβολές, ενώ εκείνη της Adidas περίπου επτά εκατομμύρια.

Ο Καμίλο Αντράντε, αντιπρόεδρος και γενικός διευθυντής του τμήματος ποδοσφαίρου της Nike, δήλωσε: «Αυτό που έχει αλλάξει είναι η ταχύτητα και η μορφή της κουλτούρας. Στην ψηφιακή εποχή, οι ιστορίες ταξιδεύουν πιο γρήγορα, διασπώνται πιο γρήγορα και επανερμηνεύονται πιο γρήγορα. Έτσι, το παλιό μοντέλο όπου μια καλοδουλεμένη ταινία έκανε όλη τη δουλειά δεν αρκεί πλέον.»

Σύμφωνα με τον ίδιο, η καμπάνια Rip the Script δημιουργήθηκε ως ένα ευρύτερο ποδοσφαιρικό σύμπαν που ζει τόσο στον ψηφιακό κόσμο όσο και στην πραγματική ζωή, με στόχο οι φίλαθλοι να συμμετέχουν ενεργά και να διαμορφώνουν οι ίδιοι το περιεχόμενο.

Από την πλευρά της Adidas, ο Φλόριαν Αλτ, αντιπρόεδρος επικοινωνίας μάρκετινγκ, δήλωσε: «Η καμπάνια μας, Backyard Legends, παρουσιάζει μια σκηνή οικεία σε κάθε άνθρωπο που έχει παίξει ποδόσφαιρο: ένα τοπικό γήπεδο, μια αήττητη παρέα και ιστορίες που γίνονται θρύλοι.»

Η μάχη στους δρόμους της Νέας Υόρκης

Καθώς η μάχη για την προσοχή των φιλάθλων βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, η Adidas φαίνεται να έχει κάνει πιο έντονη αρχική εντύπωση στη Νέα Υόρκη.

Στο Σόχο, όπου τα εμβληματικά καταστήματα των δύο εταιρειών βρίσκονται αντικριστά, μόνο το κατάστημα της Adidas είναι πλήρως αφιερωμένο στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Οι φανέλες και τα προϊόντα της διοργάνωσης κυριαρχούν στις βιτρίνες και στους εσωτερικούς χώρους.

Αντίθετα, η Nike δίνει μεγαλύτερη έμφαση στους New York Knicks, μετά την πρόσφατη επιτυχία τους στο NBA.

Η παρουσία της Adidas είναι αισθητή και σε ολόκληρο το Μανχάταν, μέσα από προσωρινά καταστήματα, προωθητικές ενέργειες και διαφημιστικές καμπάνιες που δημιουργούν την αίσθηση ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο βρίσκεται ήδη στην πόλη.

Ποδόσφαιρο, μόδα και ταυτότητα

Μέρος της επιτυχίας της Adidas οφείλεται στο γεγονός ότι έχει συνδέσει το ποδόσφαιρο με τη μόδα και τη σύγχρονη αστική κουλτούρα.

Οι εκτός έδρας εμφανίσεις ομάδων όπως η Ιαπωνία και το Κουρασάο έχουν αποκτήσει απήχηση όχι μόνο στους φιλάθλους αλλά και στους κύκλους της μόδας και του streetwear, ιδιαίτερα ανάμεσα σε νεότερες γενιές και κοινότητες της ποδοσφαιρικής διασποράς. Οι φανέλες αυτές λειτουργούν πλέον ως σύμβολα ταυτότητας και όχι απλώς ως αθλητικός εξοπλισμός, θολώνοντας τα όρια ανάμεσα στο ποδόσφαιρο και την καθημερινή ένδυση.

Οι διαφημίσεις που έμειναν στην ιστορία

Οι διαφημίσεις των Παγκοσμίων Κυπέλλων διασκεδάζουν το κοινό και ενισχύουν τα έσοδα των εταιρειών εδώ και δεκαετίες.

Αξέχαστη έχει μείνει η διαφήμιση της Βραζιλίας στο αεροδρόμιο για το Μουντιάλ του 1998, καθώς και η καμπάνια Jose +10 της Adidas το 2006, όπου δύο παιδιά δημιουργούσαν τις ιδανικές ποδοσφαιρικές τους ομάδες επιλέγοντας αγαπημένους αστέρες.

Ο ειδικός στη στρατηγική αθλητικών brands Τζέιμς Κέρκαμ εξηγεί: «Μιλάμε για εκείνες τις παλιές διαφημίσεις σαν να είναι χαμένοι φίλοι. Μας προκαλούν νοσταλγία, όπως μια αγαπημένη ταινία ή τηλεοπτική σειρά.»

Ο ρόλος των κοινωνικών δικτύων

Σήμερα, τα κοινωνικά δίκτυα παίζουν καθοριστικό ρόλο.

Όπως επισημαίνει ο Κέρκαμ: «Πολλοί λένε ότι η τηλεόραση έχει πεθάνει. Στην πραγματικότητα, η τηλεόραση είναι παντού. Απλώς πλέον έχουμε εκατομμύρια μικρές τηλεοράσεις: Instagram Reels, YouTube Shorts, TikTok και άλλες πλατφόρμες.»

Η κατανάλωση περιεχομένου έχει μετατοπιστεί από τις μεγάλες διάρκειες στα σύντομα αποσπάσματα που αναπαράγονται και διαμοιράζονται συνεχώς.

Φανέλες, παπούτσια και χορηγίες

Στο Παγκόσμιο Κύπελλο, η Adidas ντύνει 14 εθνικές ομάδες, ενώ η Nike 12. Η Puma ακολουθεί με 11, ενώ άλλες εταιρείες, όπως η New Balance, συμπληρώνουν τη λίστα.

Οι νεότεροι φίλαθλοι συχνά υποστηρίζουν περισσότερες από μία εθνικές ομάδες, κυρίως λόγω των αγαπημένων τους ποδοσφαιριστών, γεγονός που ενισχύει σημαντικά τις πωλήσεις φανελών.

Παράλληλα, οι συμφωνίες χορηγίας για ποδοσφαιρικά παπούτσια αποτελούν τεράστια αγορά. Σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg, ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει δεκαετές συμβόλαιο με τη Nike αξίας σχεδόν 18 εκατομμυρίων δολαρίων ετησίως.

Μπορεί κάτι να ξεπεράσει το Παγκόσμιο Κύπελλο;

Για την Adidas, το Παγκόσμιο Κύπελλο παραμένει το σημαντικότερο αθλητικό γεγονός στον κόσμο και μια ευκαιρία να αποδείξει την αξία της ως αθλητικό brand.

Η Nike συμμερίζεται την ίδια άποψη. Όπως δήλωσε ο Αντράντε: «Όταν ξεκινούν τα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά τουρνουά, τα δεδομένα μάς θυμίζουν πάντα το ίδιο πράγμα: το ποδόσφαιρο παραμένει ο πιο ισχυρός παγκόσμιος συνδετικός κρίκος. Δισεκατομμύρια άνθρωποι παρακολουθούν.»

Τελικά, τόσο η Nike όσο και η Adidas είναι επιχειρήσεις. Η επιτυχία τους μετριέται σε μερίδιο αγοράς, έσοδα και πωλήσεις. Το ποια από τις δύο θα βγει πραγματικά νικήτρια σε αυτή τη μάχη δεν θα φανεί παρά αρκετό καιρό μετά την απονομή του τροπαίου. Όπως πάντα, όλα καταλήγουν στους αριθμούς.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.