Γιαμάλ: «Σε κάθε παιχνίδι ο Μέσι αποδεικνύει ότι είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών»

Η Ισπανία καλείται να αφήσει πίσω της τη γκέλα (0-0) της πρεμιέρας κόντρα στο Πράσινο Ακρωτήρι και να πάρει τη νίκη κόντρα στη Σαουδική Αραβία για τη 2η αγωνιστική του 8ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σε δηλώσεις που παραχώρησε, ο Λαμίν Γιαμάλ ξεκαθάρισε ότι μετά τον τραυματισμό του δεν είναι ακόμα έτοιμος να αγωνιστεί σε ολόκληρο παιχνίδι, ενώ μίλησε για τη δημοτικότητά του στις ΗΠΑ και τις συγκρίσεις με Μέσι και Εμπαπέ.

Μάλιστα, χαρακτήρισε είδωλό του τον Νειμάρ και κορυφαίο ποδοσφαιριστών όλων των εποχών τον Μέσι.

Όσα δήλωσε ο Λαμίν Γιαμάλ:

«Νιώθω καλά αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμα. Βρίσκομαι στο στάδιο αποκατάστασης μου. Δεν είναι η ώρα ακόμα για να παίξω ένα ολόκληρο παιχνίδι, αλλά μπορώ να αγωνιστώ στα λεπτά που θέλει ο προπονητής».

Για τον φόβο τραυματισμού: «Όλοι οι παίκτες στο τελικό στάδιο της σεζόν, με κάθε τραυματισμό σκέφτονται το Παγκόσμιο Κύπελλο, και φυσικά την ομάδα τους. Αλλά, το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι πάντα στο μυαλό σου. Δόξα τω Θεώ, οι γιατροί μου είπαν ότι ήμουν περισσότερο προετοιμασμένος. Λοιπόν, να είμαστε εδώ χαρούμενοι».

Για τον Νίκο Γουίλιαμς: «Είναι σε καλύτερη φυσική κατάσταση κι από μένα ακόμη. Δεν βιαζόμαστε, έχουμε μια εξαιρετική ομάδα με παίκτες κορυφαίου επιπέδου και πρέπει να το πάμε με ηρεμία».

Για το πόσο διάσημος είναι στις ΗΠΑ: «Το αντιμετωπίζω με φυσικότητα, δεν είναι κάτι διαφορετικό. Ξέρω ποιος είμαι τόσο μέσα όσο και έξω από την Ισπανία. Προσπαθώ να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό, αυτό θέλει ο κόσμος. Αν έχεις αυτή την εικόνα σε εκείνο το κτίριο (την αφίσα του στην Ατλάντα), είναι επειδή μπορείς να κάνεις πράγματα στο γήπεδο που αρέσουν στον κόσμο, που τον κάνουν να ανυπομονεί να σε δει να παίζεις».

Για τις συγκρίσεις με τον Μέσι και τον Εμπαπέ: «Το δικό μου στυλ παιχνιδιού είναι διαφορετικό. Θέλω να το απολαμβάνω, να κερδίζω. Δεν θέλω να πετύχω 16 γκολ και να αποκλειστώ στα ημιτελικά. Αυτό δεν είναι που αναζητώ».

Για τον Μέσι: «Σε κάθε αγώνα αποδεικνύει ότι είναι ο καλύτερος στην ιστορία. Αν κάποιος έχει αμφιβολίες, είναι επειδή ψάχνει να βρει αμφιβολίες. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο να πω. Το είδωλό μου είναι ο Νεϊμάρ, αλλά ο Μέσι είναι ο καλύτερος».

Για μια πιθανή αναμέτρηση με την Αργεντινή: «Στο τέλος, για να κατακτήσεις το Παγκόσμιο Κύπελλο πρέπει να νικήσεις τους καλύτερους. Αν δεν τους αντιμετωπίσουμε στη φάση των 32, ίσως τους βρούμε στον τελικό. Είμαστε η Ισπανία και θέλουμε να παίζουμε απέναντι στους καλύτερους».

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