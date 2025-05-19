Η Ρουμανία «ψηφίζει Ευρώπη»

Ο κεντρώος Νικούσορ Νταν είναι ο θριαμβευτής των προεδρικών εκλογών της Κυριακής στη Ρουμανία. Παραδέχεται την ήττα ο «Τραμπ των Καρπαθίων», Τζόρτζε Σιμιόν.

Το βράδυ της Κυριακής άρχισαν οι πανηγυρισμοί για τη μεγάλη νίκη του Νικούσορ Νταν στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών. Με σημαίες της Ρουμανίας, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κόσμος ξεχύθηκε στους δρόμους για να πανηγυρίσει μία κομβική νίκη των φιλο-ευρωπαϊκών δυνάμεων σε μία κρίσιμη συγκυρία για το μέλλον της χώρας. Νέος πρόεδρος της Ρουμανίας αναδεικνύεται ο μέχρι σήμερα δήμαρχος του Βουκουρεστίου, Νικούσορ Νταν, με 54% των ψήφων.

Μόλις 45,8% συγκεντρώνει ο ακροδεξιός Τζόρτζε Σιμιόν, ο αποκαλούμενος και «Τραμπ των Καρπαθίων». Στα 38 του χρόνια ο Σιμιόν είχε αυτοανακηρυχθεί φαβορί για το ύπατο αξίωμα της χώρας, ενώ στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών είχε αναδειχθεί πρώτος μεταξύ των συνολικά έντεκα υποψηφίων, με ποσοστό 41%. Το βράδυ της Κυριακής ο ίδιος αρχικά έκανε λόγο για «νοθεία», αλλά σύντομα αναγκάστηκε να παραδεχθεί την ήττα του. «Θέλω να συγχαρώ τον αντίπαλό μου Νικούσορ Νταν που κέρδισε τις εκλογές, αυτή ήταν η βούληση του ρουμανικού λαού» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Σιμιόν σε ανάρτησή του στο Facebook.

«Κρατείστε τη δύναμή σας, θα σας χρειαστεί…»

Όσο για τον νικητή των προεδρικών εκλογών, στις πρώτες του δηλώσεις μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ευχαριστεί θερμά τους υποστηρικτές του. Ταυτόχρονα όμως τους προειδοποιεί- εμμέσως πλην σαφώς- ότι στα επόμενα χρόνια απαιτείται τεράστια προσπάθεια προκειμένου να υλοποιηθούν μεταρρυθμίσεις και να υπερνικηθούν αντιδράσεις και αντιστάσεις…

«Αυτή η νίκη είναι δική σας» λέει ο Νικούσορ Νταν το βράδυ της Κυριακής. «Είναι η νίκη των χιλιάδων ανθρώπων που έχουν πιστέψει ότι η Ρουμανία μπορεί να αλλάξει και να στραφεί στην σωστή κατεύθυνση. Ποτέ μην ξεχάσετε τη δύναμη που δείξατε τις προηγούμενες εβδομάδες. Γιατί όλοι μαζί θα χρειαστούμε αυτή τη δύναμη, όταν θα χρειαστεί να ξεπεράσουμε κάποια πράγματα…»

Μόλις 55 ετών, πολιτικά ανεξάρτητος, με σπουδές Μαθηματικών, ο Νικούσορ Νταν σηματοδοτεί την επιστροφή και την ενίσχυση του πολιτικού Κέντρου και των «φιλο-ευρωπαίων» στη Ρουμανία, σε μία εποχή που όλες οι γειτονικές χώρες, είτε εντός είτε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ουγγαρία, Σλοβακία, Βουλγαρία, Σερβία) δείχνουν επιρρεπείς στις «σειρήνες» της «μη φιλελεύθερης Δημοκρατίας» όπως αποκαλεί την δήθεν ιδεολογία του ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν. Θα καταφέρει ο Νικούσορ Νταν να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των ψηφοφόρων του;

«Ήθελα να φύγω, αλλά…»

Οι ίδιοι πάντως ελπίζουν, ακόμη. Όπως λέει στην κάμερα του AP η Ρουξάντρα Γκεοργκιού, μία από τις πολλές νέες γυναίκες που υποστήριξαν τον Νικούσορ Νταν, «έχω πολύ καιρό να αισθανθώ τέτοια ευτυχία, για να πω την αλήθεια… Είχα φοβηθεί ότι πλησιάζει προς το τέλος η ευρωπαϊκή μας πορεία, αλλά είμαστε ακόμη εδώ, δεν μπορώ να εξηγήσω αυτό το συναίσθημα. Σκεφτόμουν να φύγω, να τα αφήσω όλα πίσω μου αν κέρδιζε ο άλλος υποψήφιος, αλλά τώρα είμαι πολύ ευτυχισμένη. Νομίζω ότι θα φτιάξουν και πάλι τα πράγματα».

«Παραμένουμε πιστοί στην ΕΕ, αυτός είναι ο σωστός δρόμος» λέει ο 22χρονος Βασίλε, φοιτητής από το Βουκουρέστι. «Όλοι απολαμβάνουμε τα πλεονεκτήματα της Ευρώπης, όλοι θέλουμε να τα διατηρήσουμε. Για μένα αυτές οι εκλογές ήταν ένα στοίχημα, ως προς το αν θα παραμείνουμε στην ΕΕ ή θα στραφούμε προς Ανατολάς…»

