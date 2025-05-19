Δύο ορειβάτες, ένας Ινδός και ένας Ρουμάνος, έχασαν τη ζωή τους στο όρος Λότσε του Νεπάλ, την τέταρτη υψηλότερη κορυφή στον κόσμο, ανακοίνωσαν σήμερα αξιωματούχοι, ανεβάζοντας έτσι τον αριθμό των νεκρών ορειβατών στην τρέχουσα ορειβατική περίοδο.

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στα Ιμαλάια στο Νεπάλ στη διάρκεια της παρούσας ορειβατικής περιόδου που ολοκληρώνεται αυτό τον μήνα.

O 39χρονος Ρακές Κουμάρ από την Ινδία έχασε τη ζωή του χθες Κυριακή κατά την κατάβαση από την κορυφή του όρους 8,516 μέτρων, δήλωσε ο Μοχάν Λαμσάλ της νεπαλέζικης εταιρείας Makalu Adventure, η οποία διοργάνωσε την αποστολή.

«Κατέβαινε από τον τέταρτο υψηλότερο ορειβατικό καταυλισμό σε υψόμετρο 8.000 μέτρων όταν ξαφνικά κατέρρευσε», είπε ο Λαμσάλ στο Reuters.«Οι προσπάθειες που κατέβαλε ο οδηγός Σέρπα του να τον επαναφέρει στη ζωή απέτυχαν», είπε ο ίδιος.

Ο 48χρονος Ρουμάνος Μπάρνα Ζολτ Βάγκο έχασε τη ζωή του την ίδια ημέρα κατά την ανάβαση προς την κορυφή του Λότσε, σύμφωνα με τον Ρατζάν Μπαταράι της εταιρείας Himalayan Guides.

Περαιτέρω λεπτομέρειες για τους θανάτους των δύο ορειβατών δεν έχουν γίνει γνωστές.

Το Λότσε είναι το τέταρτο υψηλότερο βουνό στη Γη και συνδέεται με το Έβερεστ μέσω του Νότιου Περάσματος.

Η λέξη Λότσε σημαίνει «Νότια Κορυφή» στα Θιβετιανά.

Πηγή: skai.gr

