Χρηματιστήριο Αθηνών: Εβδομαδιαία άνοδος 2,24%, κέρδη 16,75 % από τις αρχές του έτους

Με σημαντική άνοδο 2,24% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα που τελειώνει, κινούμενη ανοδικά για δεύτερη εβδομάδα, καταγράφοντας συνολικά κέρδη 5,11% και παραμένει σε υψηλά 17 ετών.

Τα νέα πολυετή υψηλά του Γενικού Δείκτη στο ελληνικό Χρηματιστήριο συνοδεύονται από αυξημένη κινητικότητα σε επίπεδο εταιρικών πράξεων, μια εξέλιξη που δεν είναι μόνο ενθαρρυντική για τη συγκυρία, αλλά και ιδιαίτερα εποικοδομητική για τη μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη πορεία της αγοράς, σύμφωνα με την Beta Securities.

Μετά τις επιτυχημένες χρηματοδοτικές κινήσεις των Motor Oil, Optima Bank και Lamda Development, ακολούθησε ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών με νέα έξοδο στις αγορές σταθερού εισοδήματος, ενώ παράλληλα η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ ολοκληρώθηκε με εντυπωσιακή υπερκάλυψη όπως νωρίτερα σημειώθηκε στην περίπτωση της ΔΕΗ.

Παρά το ράλι τραπεζικών μετοχών τα τελευταία χρόνια, η Morgan Stanley θεωρεί ότι οι αποτιμήσεις τους παραμένουν ελκυστικές καθώς διαπραγματεύονται με περίπου 10% χαμηλότερο δείκτη P/E έναντι του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου.

Μάλιστα αναβαθμίζει τις τιμές- στόχους των τραπεζικών μετοχών. Για την Αlpha Bank δίνει τιμή-στόχο τα 4,9 ευρώ, για την Eurobank, επίσης με τιμή-στόχο 4,9 ευρώ, για την Πειραιώς, θέτει τιμή-στόχο τα 11,3 ευρώ, για την Εθνική η Morgan Stanley δίνει τιμή-στόχο 17,2 ευρώ και για τη CrediaBank με τιμή-στόχο τα 1,16 ευρώ.

Η Morgan Stanley εκτιμά ότι πρόσθετη στήριξη για τις ελληνικές τραπεζικές μετοχές μπορεί να προέλθει από την αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς σε ανεπτυγμένη από τους δείκτες STOXX και FTSE φέτος τον Σεπτέμβριο και από τον MSCI το 2027.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 2.475,98 μονάδες, έναντι 2.421,69 μονάδων την προηγούμενη εβδομάδα, σημειώνοντας εβδομαδιαία άνοδο 2,24%, από τις αρχές Ιουνίου ενισχύεται 4,35%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 16,75%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 2,20%, ενώ από τις αρχές του 2026 σημειώνει άνοδο 17,55%.

Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE MID έκλεισε με εβδομαδιαία άνοδο 3,98%, και από τις αρχές του έτους ενισχύεται σε ποσοστό 13,62%.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 3,62%, ενώ από τις αρχές του 2026 καταγράφει κέρδη σε ποσοστό 24,16%.

Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδος διαμορφώθηκε στα 1.849,065 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 369,813 εκατ. ευρώ, έναντι 276,936 εκατ. ευρώ της περασμένης εβδομάδος.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς την εβδομάδα αυτή αυξήθηκε κατά 3,621 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 182,267 δισ. ευρώ, ενώ από τις αρχές του έτους είναι αυξημένη κατά 36,014 δισ. ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.