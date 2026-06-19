Ο Αλεχάντρο Γκριμάλντο έχει καταφέρει να τραβήξει τα βλέμματα πάνω του μετά από μια εξαιρετική σεζόν με την Μπάγερ Λεβερκούζεν και σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Ατλέτικο Μαδρίτης βρίσκεται μια ανάσα από την απόκτησή του.

Συγκεκριμένα, το συμβόλαιο του 30χρονου Ισπανού λήγει το καλοκαίρι του 2027, ωστόσο οι Μαδριλένοι, βλεποντάς τον τη φετινή σεζόν να σημειώνει σε 46 εμφανίσεις στο γερμανικό πρωτάθλημα 14 γκολ και 12 ασίστ, θέλει να τον κάνει άμεσα δικό της.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ρομάνο, ο Γκριμάλντο φέρεται να τα έχει βρει σε όλα, προφορικά τουλάχιστον με την ομάδα του Σιμεόνε, η οποία είναι διατεθειμένη να καταβάλει το πόσο των 10 εκατομμυρίων ευρώ στις «ασπιρίνες».

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