Η Anne Hathaway περιμένει το τρίτο της παιδί – Αποκάλυψε την εγκυμοσύνη της

Η οικογένεια της ηθοποιού Αν Χάθαγουεϊ φαίνεται πως μεγαλώνει, καθώς η βραβευμένη με Όσκαρ σταρ εντοπίστηκε σε διακοπές στο Σεν Τροπέ, όπου εμφανίστηκε με φουσκωμένη κοιλιά εγκυμοσύνης.

Η 43χρονη ηθοποιός απολάμβανε ηλιόλουστες στιγμές στη Γαλλική Ριβιέρα μαζί με τον σύζυγό της, Ανταμ Σούλμαν, καθώς και στενούς φίλους.

Ο φωτογραφικός φακός την απαθανάτισε με μπικίνι και στη συνέχεια με λευκό καφτάνι, με την εγκυμοσύνη της να είναι εμφανής.

Η ίδια επιβεβαίωσε τα ευχάριστα νέα μέσω ανάρτησής της στο Instagram, γράφοντας «x Baby, I'm yours x», (δική σου μωρό μου) συνοδεύοντας το μήνυμα με το ομώνυμο τραγούδι της Μπάρμπαρα Λούις.

Πρόκειται για το τρίτο παιδί του ζευγαριού, το οποίο ήδη έχει δύο γιους, τον 10χρονο Τζόναθαν και τον 6χρονο Τζακ.

Σε κάθε περίπτωση η Χάθαγουεϊ παραμένει ενεργή επαγγελματικά, με αρκετά κινηματογραφικά πρότζεκτς να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Πηγή: skai.gr

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