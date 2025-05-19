Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, σε μήνυμα που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό του X χθες, Κυριακή, το βράδυ, ανέφερε ότι, μαζί με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, επικοινώνησαν με τον Ντόναλντ Τραμπ, ενόψει της αναμενόμενης για σήμερα επικοινωνίας του προέδρου των ΗΠΑ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Εναπόκειται στον Πρόεδρο Πούτιν να αποδείξει ότι πραγματικά επιθυμεί την ειρήνη και να αποδεχτεί την άνευ όρων 30ήμερη εκεχειρία που πρότεινε ο Πρόεδρος Τραμπ, με την υποστήριξη της Ουκρανίας και της Ευρώπης», έγραψε στο μήνυμά του ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

