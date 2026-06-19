Ο Αλεσιο Λίσι είναι ο προπονητής που έχει στοχεύσει ο ΠΑΟΚ για το πόστο του προπονητή.

Ο Δικέφαλος του Βορρά έχει επικεντρωθεί στην επιλογή του 40χρονου Ιταλού ο οποίος ήταν ήδη στη λίστα των υποψηφίων για τον πάγκο του και το τελευταίο χρονικό διάστημα έγινε ο νούμερο ένα στόχος.

Οι άνθρωποι της ομάδας αξιολόγησαν και πάλι τις επιλογές που έχουν, πρόκριναν αυτή του Ιταλού και μάλιστα σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες προσπαθούν το συντομότερο δυνατό να κλείσουν τη συμφωνία μαζί του.

Φέρεται να υπάρχουν και άλλες ομάδες από Ισπανία και Ιταλία, με τον ΠΑΟΚ όμως να έχει πιθανότητες να τα καταφέρει.

Ο Λίσι έχει καθίσει στον πάγκο της Μιραντές ενώ πέρσι η τελευταία του ομάδα ήταν η Οσασούνα.

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