Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο Αλέσιο Λίσι είναι ο εκλεκτός του ΠΑΟΚ για τον πάγκο του

Ο 40χρονος Ιταλός τεχνικός είναι ο προπονητής που έχει ξεχωρίσει ο ΠΑΟΚ

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Αλέσιο Λίσι

Ο Αλεσιο Λίσι είναι ο προπονητής που έχει στοχεύσει ο ΠΑΟΚ για το πόστο του προπονητή.

Ο Δικέφαλος του Βορρά έχει επικεντρωθεί στην επιλογή του 40χρονου Ιταλού ο οποίος ήταν ήδη στη λίστα των υποψηφίων για τον πάγκο του και το τελευταίο χρονικό διάστημα έγινε ο νούμερο ένα στόχος.

Οι άνθρωποι της ομάδας αξιολόγησαν και πάλι τις επιλογές που έχουν, πρόκριναν αυτή του Ιταλού και μάλιστα σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες προσπαθούν το συντομότερο δυνατό να κλείσουν τη συμφωνία μαζί του.

Φέρεται να υπάρχουν και άλλες ομάδες από Ισπανία και Ιταλία, με τον ΠΑΟΚ όμως να έχει πιθανότητες να τα καταφέρει.

Ο Λίσι έχει καθίσει στον πάγκο της Μιραντές ενώ πέρσι η τελευταία του ομάδα ήταν η Οσασούνα.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΠΑΟΚ ποδόσφαιρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark

Απόρρητο