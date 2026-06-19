Περιπλέκεται ακόμη περισσότερο η υπόθεση της αγνοούμενης Σταυρούλας Λεβεντάκη, μετά και την εξαφάνιση -εδώ και 40 ώρες- του Σκοπιανού ενοικιαστή, του ανθρώπου δηλαδή που την είδε για τελευταία φορά στις 30 Μαΐου, λίγο πριν η ίδια εξαφανιστεί, με την Αστυνομία να τον θεωρεί πλέον ως βασικό ύποπτο, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Έφοδος της Αστυνομίας στο σπίτι του

Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα σήμερα Παρασκευή, η Αστυνομία με εισαγγελική εντολή, παραβίασε την πόρτα του σπιτιού του, προκειμένου να πραγματοποιήσουν έλεγχο. Σημειώνεται, ότι ο ενοικιαστής έχει καταθέσει δύο φορές μέχρι σήμερα στο πλαίσιο των ερευνών για τον εντοπισμό της 45χρονης γυναίκας, με τις Αρχές να έχουν κάνει «φύλλο και φτερό» κάθε στοιχείο που θα μπορούσε να τους οδηγήσει πιο κοντά στα ίχνη της.

Το χρονικό της εξαφάνισης

Τα ίχνη της χάνονται το μεσημέρι του Σαββάτου (30/5), περίπου στις 14:00 το μεσημέρι, λίγο μετά την τελευταία μαρτυρία ενός εργάτη, τον οποίο είχε συναντήσει για να του δώσει κάποια χρήματα για δουλειά που της είχε κάνει. Η δήλωση της εξαφάνισης ήρθε στις 7 Ιουνίου από τον αδερφό της, ο οποίος νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο.

Μετά τη συνάντηση με τον εργάτη, η Σταυρούλα κατευθύνθηκε στο σπίτι που νοικιάζει στον Σκοπιανό ενοικιαστή. Εκείνος υποστηρίζει πως έμεινε μόλις 2 – 3 λεπτά. Υπάρχουν στοιχεία ότι μπήκε στην κατοικία, αλλά δεν υπάρχει καμία καταγραφή ότι βγήκε ποτέ, τουλάχιστον από την κεντρική είσοδο.

Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια για την τύχη της γυναίκας που μέχρι στιγμής δεν έχει κάνει καμία τραπεζική συναλλαγή, ενώ ούτε χρησιμοποιεί μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πηγή: skai.gr

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