Μουντιάλ 2026: Τα γκολ στις καθυστερήσεις...

Με... τάση να αποτελέσει παράδοση του τελετουργικού, εξακολουθούν να σημειώνονται γκολ στις καθυστερήσεις. Συνολικά έχουν σημειωθεί 12 γκολ μετά το 90ο λεπτό στη Βόρεια Αμερική, στο Μουντιάλ 2026. Το τελευταίο από αυτά σημειώθηκε από τον Αυστριακό Μάρκο Αρναούτοβιτς, ο οποίος ευστόχησε από το σημείο του πέναλτι στο 101ο λεπτό της εναρκτήριας νίκης τους εναντίον της Ιορδανίας.

Στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 σημειώθηκαν 15 γκολ στις καθυστερήσεις, συμπεριλαμβανομένου του πιο...αργοπορημένου σε Παγκόσμιο Κύπελλο από τότε που άρχισαν να καταγράφονται οι ακριβείς χρόνοι γκολ το 1966 (εξαιρουμένων των παρατάσεων), όπως αναφέρει η βρετανική εταιρεία αναλύσεων Opta.

Και το...προνόμιο ανήκει στον Ιρανό διεθνή επιθετικό του Ολυμπιακού Μεχντί Ταρέμι, με πέναλτι 102 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα μετά την έναρξη του αγώνα εναντίον της Αγγλίας. Ένα γκολ παρηγοριάς, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ 6-2 υπέρ των «Τριών Λιονταριών».

Το ρεκόρ για τα περισσότερα γκολ στις καθυστερήσεις σε Παγκόσμιο Κύπελλο ανδρών ήταν το 2018, όταν σημειώθηκαν 19 μετά το 90ό λεπτό. Αυτό μπορεί να προκαλεί μια μικρή έκπληξη, δεδομένης της σημαντικής αύξησης του μέσου χρόνου αγώνα, από 97 λεπτά και τέσσερα δευτερόλεπτα σε 101 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα μεταξύ των Παγκοσμίων Κυπέλλων του 2018 και του 2022, αλλά αυτό το ρεκόρ πρόκειται να καταρριφθεί τις επόμενες εβδομάδες.

Να σημειωθεί ότι στο Παγκόσμιο Κύπελλο 1978 δεν σημειώθηκε ούτε ένα γκολ στις καθυστερήσεις του δευτέρου ημιχρόνου, το μόνο Παγκόσμιο Κύπελλο που έχει καταγραφεί (από το 1966) που δεν είχε κανένα.

Όσον αφορά στα γκολ μετά το 80ό λεπτό ή αργότερα, υπήρξαν 35 γκολ μετά από αυτό το χρονικό διάστημα στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022. Φέτος, έχουμε ήδη δει 23.

Το τουρνουά που έχει καταγραφεί (από το 1966) με τα λιγότερα γκολ σε αυτή τη χρονική περίοδο ήταν το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1974 στη Δυτική Γερμανία, στο οποίο σημειώθηκαν μόνο 10.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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