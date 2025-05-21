Ο γιος του Τραμπ κατασκευάζει γκολφ κλαμπ αξίας 1,5 δισ. δολαρίων στο Βιετνάμ

Ο πρωθυπουργός του Βιετνάμ Φαμ Μινχ Τσινχ και γιος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Έρικ, πραγματοποίησαν (21/5) την Τετάρτη την τελετή έναρξης μιας πολυτελούς οικιστικής μονάδας αξίας 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με τρία γήπεδα γκολφ 18 οπών, σε ένα θέρετρο 2.446 στρεμμάτων, λίγα χιλιόμετρα νότια του Ανόι κατά μήκος του Κόκκινου Ποταμού.

Η «Trump Organization», οικογενειακή επιχείρηση του προέδρου των ΗΠΑ, και οι τοπικοί εταίροι της έλαβαν έγκριση για το έργο μόλις την περασμένη εβδομάδα από το Βιετνάμ, όπως αναφέρει το Reuters.

Η συνεργασία «θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη 5 αστέρων ξενοδοχείων, γηπέδων γκολφ πρωταθλητικού τύπου και πολυτελών οικιστικών συγκροτημάτων και απαράμιλλων ανέσεων στο Βιετνάμ», ανέφερε η κοινοπραξία σε ανακοίνωσή της τον Οκτώβριο.

Ο Έρικ Τραμπ πρόκειται επίσης να συναντηθεί αύριο (22/5) με αξιωματούχους της πόλης Χο Τσι Μινχ για να διερευνήσουν τα σχέδια για έναν πιθανό ουρανοξύστη στο νότιο επιχειρηματικό κέντρο του Βιετνάμ, σύμφωνα με το Reuters.

Τα έργα που θα αναπτυχθούν στο Βιετνάμ θα «ζηλέψουν όλη η Ασία και ολόκληρος ο κόσμος», δήλωσε ο Έρικ Τραμπ, ο οποίος είναι ανώτερος αντιπρόεδρος της Trump Organization.

Η Trump Organization έχει πολυτελή έργα γκολφ, ολοκληρωμένα ή υπό ανάπτυξη, σε χώρες από την Ινδονησία έως τη Μέση Ανατολή.

Πηγή: skai.gr

