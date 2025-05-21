Βατικανό: Θα φιλοξενήσει διαπραγματεύσεις για το Ουκρανικό;

Διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία στο Βατικανό προτείνουν ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ και η Ιταλίδα πρωθυπουργός Μελόνι. Θετικός ο Ποντίφικας, αντίθετος ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν. Ανταπόκριση από τη Ρώμη

Ο Πάπας Λέων ο ΙΔ’ αποφάσισε να στείλει άμεσα κάποια σαφή μηνύματα σε ό,τι αφορά τη γεμάτη εντάσεις διεθνή πραγματικότητα: έχει ανακοινώσει ότι η Αγία Έδρα είναι πρόθυμη να φιλοξενήσει ειρηνευτικές συνομιλίες της Ρωσίας με την Ουκρανία. Η πρόταση έγινε από τον ίδιο τον Ποντίφικα λίγες ημέρες μετά την εκλογή του και επιβεβαιώθηκε χθες βράδυ, σε τηλεφωνική του επικοινωνία με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, η οποία, μετά από επαφές της με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και σειρά Ευρωπαίων ηγετών, θέλησε να εξακριβώσει αν η Αγία Έδρα είναι έτοιμη να προσφέρει την ουσιαστική της αρωγή για την επίτευξη της ειρήνης.

Ο νέος Ποντίφικας είναι θετικός και θεωρείται βέβαιο ότι συζήτησε το όλο θέμα και με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, με τον οποίο συναντήθηκε πριν από δύο ημέρες. Ο Βανς μάλιστα του παρέδωσε και κλειστή, ιδιόχειρη επιστολή του Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα, είχε και συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Αλλαγή στάσης της Αγίας Έδρας;

Είναι σαφές ότι υπάρχουν όμως αρκετά εμπόδια. Σύμφωνα με πολλούς αναλυτές, ο Πάπας Πρέβοστ θα προσπαθήσει -ούτως ή άλλως- να επισκεφθεί το Κίεβο, σε ένδειξη συμπαράστασης προς τον ουκρανικό λαό. Στην τελευταία ομιλία του προς τους πιστούς, δε, αναφέρθηκε στις «δοκιμασίες του μαρτυρικού, ουκρανικού λαού».

Κάτι που δείχνει ότι η Αγία Έδρα διαχωρίζει με σαφήνεια ευθύνες και ρόλους και θεωρεί, έμμεσα, τη Ρωσία υπεύθυνη για τη σημερινή κατάσταση. Πρόκειται, σε έναν βαθμό, για αλλαγή στάσης σε σχέση με το παρελθόν, όταν ο Πάπας Φραγκίσκος είχε εκφράσει την επιθυμία του να επισκεφθεί και τη Μόσχα και είχε κατακρίνει την επέκταση του ΝΑΤΟ προς ανατολάς.

Δεν μπορεί να αγνοηθεί, επίσης, ότι η Μόσχα και το Πεκίνο ήταν από τις χώρες που έστειλαν χαμηλόβαθμες αντιπροσωπείες στην τελετή ενθρόνισης του Πάπα Λέοντα του ΙΔ’.

Τραμπ και Μελόνι σύμφωνοι, αντίθετος ο Μακρόν

Από την άλλη βέβαια, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη δυνατότητα διεξαγωγής ειρηνευτικών συνομιλιών στο Βατικανό ως «μια φανταστική ιδέα», διότι «θα μπορούσε να συμβάλει στη μείωση της έντασης». Και η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να βρεθεί η Αγία Έδρα στο επίκεντρο των εξελίξεων. Διότι αυτό θα συνέβαλε στην αναβάθμιση και του ρόλου της Ιταλίας, βοηθώντας την να βγει από τη σχετική απομόνωση των τελευταίων εβδομάδων.

Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα La Repubblica, τέλος, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν είναι κάθετα αντίθετος σε μια τέτοια εξέλιξη και έχει αντιπροτείνει ως έδρα μελλοντικών ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων τη Γενεύη της Ελβετίας.

Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.