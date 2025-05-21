Για την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα ανησυχεί πολύ ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και βρίσκεται σε στενή επαφή με άλλα ευρωπαϊκά έθνη για να μεταφέρει τις ανησυχίες του στην ισραηλινή κυβέρνηση, δήλωσε την Τετάρτη ο εκπρόσωπός του Στέφαν Κορνήλιος.

«Είναι πάντα σημαντικό για τη γερμανική κυβέρνηση να διατηρεί ανοιχτές τις γραμμές επικοινωνίας της με την ισραηλινή κυβέρνηση και να είναι σε θέση να διατυπώνει άμεσα τα επιχειρήματά της», πρόσθεσε σε τακτική συνέντευξη Τύπου της κυβέρνησης.

