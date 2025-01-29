Ανταπόκριση από το Βερολίνο

Στην προτελευταία σύνοδο της Ολομέλειας της γερμανικής βουλής πριν από τις πρόωρες εκλογές της 23ης Φεβρουαρίου, οι αντιμεταναστευτικοί τόνοι ανεβαίνουν. Με πρωτοβουλία του επικεφαλής των Χριστιανοδημοκρατών Φρίντριχ Μερτς κατατέθηκε το ομώνυμο «σχέδιο Μερτς» για την παράτυπη μετανάστευση και το άσυλο, δίνοντας μια πρόγευση για τη σκληρή μεταναστευτική γραμμή της επόμενης κυβέρνησης, στην οποία όπως όλα δείχνουν θα ηγείται η Χριστιανική Ένωση.



Το «σχέδιο Μερτς» έλαβε την πλειοψηφία στη βουλή. Έκπληξη ή μάλλον σοκ, προκαλεί η στήριξη του πακέτου για την μετανάστευση και από την ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία, όπως είχε ανακοινώσει ο συμπρόεδρός της Τίνο Κρουπάλα. Τις προτάσεις της Χριστιανικής Ένωσης στήριξαν και βουλευτές των Φιλελευθέρων.



Στις προτάσεις περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων, η απόρριψη όλων των αιτήσεων ασύλου στα γερμανικά σύνορα και η κράτηση απορριφθέντων αιτούντων άσυλο που πρέπει να εγκαταλείψουν τη χώρα όμως αρνούνται να το πράξουν οικειοθελώς. Ταυτόχρονα, όσοι πολίτες με διπλή υπηκόοτητα τελούν σοβαρά ποινικά αδικήματα θα χάνουν τη γερμανική ιθαγένεια, ενώ στόχος είναι να τερματιστεί το πρόγραμμα οικογενειακής επανένωσης για όσους τελούν υπό καθεστώς περιορισμένης προστασίας.



Επίσης το νέο πακέτο προβλέπει την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας στα εξωτερικά σύνορα της χώρας με την εισαγωγή μόνιμων ελέγχων. Προβλέπει επίσης αυξημένες αρμοδιότητες για την Ομοσπονδιακή Αστυνομία.

Σολτς: Ψεύτικες λύσεις που βλάπτουν το Σύνταγμα

Στις προγραμματισμένες κυβερνητικές δηλώσεις του, ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς έριξε σφοδρά πυρά στον Φρίντριχ Μερτς για τη νέα, αυστηρότατη μεταναστευτική πολιτική που προωθεί.«Ψεύτικες λύσεις είναι επιζήμιες για το κράτος δικαίου και το Σύνταγμά μας» είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι με το πακέτο προτάσεών του για τη μετανάστευση και το άσυλο «υποσκάπτει τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης», κάνοντας λόγο για προτάσεις «λαϊκιστών».



Ο καγκελάριος Σολτς μάλιστα δήλωσε σε υψηλούς τόνους ότι ο Μερτς επιδίδεται σε μια πολιτική τζόγου. «Η πολιτική στη Γερμανία δεν είναι παιχνίδι πόκερ» ανέφερε, τονίζοντας ότι «ο Γερμανός καγκελάριος δεν πρέπει να είναι τζόκερ διότι είναι αυτός που στη χειρότερη περίπτωση αποφασίζει για πόλεμο ή ειρήνη».



Σε μια μαχητική ομιλία, προειδοποίησε για τον κίνδυνο συνεργασίας, έστω και σε νομοθετικό επίπεδο, της Χριστιανικής Ένωσης με την ακροδεξιά. Η κατάκτηση κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας με τη βοήθεια τηςΑfD«θα ήταν ασυγχώρητο λάθος» σε μια κομβική στιγμή για τη γερμανική δημοκρατία.



Μάλιστα προειδοποίησε για αποφυγή στη Γερμανία του αυστριακού μοντέλου συνεργασίας με την ακροδεξιά σε κυβερνητικό επίπεδο, τονίζοντας ότι θα πρέπει να εμποδιστεί το ενδεχόμενο μιας μετεκλογικής συνεργασίας CDU/ CSU με την AfD.

Βάιντελ: «Δημοκρατικό τείχος» των «καρτέλ»

Aπό την πλευρά της, η συμπρόεδρος της AfD Αλίς Βάιντελ που είναι υποψήφια για την καγκελαρία, αν και το κόμμα της θα στηρίξει το πακέτο Μερτς, επιτέθηκε λεκτικά στον «εν αναμονή καγκελάριο», λέγοντας ότι «έχασε την ευκαιρία να αποδείξει ότι διαθέτει διαμέτρημα καγκελαρίου», δεδομένου ότι ο ίδιος ο Μερτς είχε τονίσει ότι δεν επιδιώκει καμία συνεργασία με την ακροδεξιά ΑfD.



Όσο για το λεγόμενο «δημοκρατικό τείχος» κατά της ακροδεξιάς στη Γερμανία, η Αλίς Βάιντελ το αποκάλεσε «μια αντιδημοκρατική συμφωνία σε στιλ καρτέλ» που στόχο έχει τον αποκλεισμό εκατομμυρίων ψηφοφόρων από τη δυνατότητα διαμόρφωσης κυβερνητικών επιλογών.

Νέα δημοσκόπηση: 23% για την AfD

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση του ινστιτούτου YouGov, η Εναλλακτική για τη Γερμανία καταγράφει νέο ρεκόρ και αγγίζει το 23%, ενισχυμένη κατά 4 μονάδες. Πρώτοι, χωρίς αλλαγές, εμφανίζονται τα κόμματα της Χριστιανικής Ένωσης CDU/CSU. Οι Σοσιαλδημοκράτες παραμένουν «κολλημένοι» στο 15%, οι Πράσινοι στο 13% και η Συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ κινείται στο 6%. Το εκλογικό όριο του 5% που επιτρέπει την είσοδο στη βουλή, αγγίζει η Αριστερά, ενώ οι Φιλελεύθεροι κινούνται στο 3%.

