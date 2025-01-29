ΗΠΑ: Καταργήθηκε η φύλαξη και για τον πρώην αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ κατάργησε τη φύλαξη του πρώην αρχηγού του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων Μαρκ Μίλι, ο οποίος είχε υπηρετήσει στη θέση αυτή κατά την πρώτη θητεία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, που αργότερα τον χαρακτήρισε «προδότη».

Ο απόστρατος στρατηγός διατηρούσε οξυμένες σχέσεις με τον Ρεπουμπλικάνο δισεκατομμυριούχο, τον οποίο είχε αποκαλέσει «φασίστα». Του είχαν παραχωρηθεί σωματοφύλακες από το κράτος, επειδή είχε δεχθεί απειλές από το Ιράν.

Ο Χέγκσεθ ενημέρωσε τον Μίλι ότι «ανακαλεί» την έγκριση και του αφαιρεί την φρουρά, ανέφερε ένας εκπρόσωπος του Πενταγώνου.

Ο Τραμπ απέσυρε τους σωματοφύλακες από πολλούς πρώην υψηλόβαθμους αξιωματούχους, ακόμη και από πρώην συνεργάτες του. Μεταξύ αυτών ήταν ο Δρ Άντονι Φάουτσι – ο οποίος είχε δεχτεί απειλές από συνωμοσιολόγους για τον τρόπο που χειρίστηκε την πανδημία της Covid-19 – ο πρώην υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο και ο πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου Τζον Μπόλτον. Όλοι αυτοί «είναι αρκετά πλούσιοι (…) και μπορούν να προσλάβουν δική τους ιδιωτική φρουρά» είπε σήμερα η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολιν Λίβιτ.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του ο Τραμπ απειλούσε ότι θα επιβάλει αντίποινα στους πολιτικούς αντιπάλους του και στο «βαθύ κράτος», όπως το αποκαλούσε.

Ο Μαρκ Μίλι ήταν επικεφαλής του αμερικανικού στρατού κατά τους 15 τελευταίους μήνες της πρώτης θητείας του Τραμπ. Παρέμεινε στο αξίωμα και επί προεδρίας του Τζο Μπάιντεν, ο οποίος του έδωσε «προληπτικά» χάρη για να μην βρεθεί αντιμέτωπος με ποινικές διώξεις.

Σε βιβλίο ενός Αμερικανού δημοσιογράφου, ο Μίλι φέρεται να είπε ότι ο Τραμπ είναι «φασίστας μέχρις ονύχων» και «το πιο επικίνδυνο πρόσωπο για τη χώρα».

Ο Τραμπ έκρινε από αυτό ότι ο στρατιωτικός είναι ένοχος για «προδοσία» και, σε άλλες εποχές, θα είχε σταλεί στο εκτελεστικό απόσπασμα. Δεν ξέχασε ποτέ ένα επεισόδιο που συνέβη μετά την επίθεση των υποστηρικτών του στο Καπιτώλιο, στις 6 Ιανουαρίου 2021: ο στρατηγός Μίλι είχε τηλεφωνήσει τότε στον Κινέζο ομόλογό του και τον διαβεβαίωσε ότι η κατάσταση είναι «σταθερή» και οι ΗΠΑ δεν σκοπεύουν να επιτεθούν στην Κίνα.

Ο στρατηγός αποχώρησε από το αξίωμά του το 2023, με μια τελετή στην οποία αναφέρθηκε στον Τραμπ αποκαλώντας τον «επίδοξο δικτάτορα».

Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε επίσης την Τρίτη ότι ξεκίνησε μια διαδικασία που θα μπορούσε να οδηγήσει στον υποβιβασμό αυτού του στρατηγού τεσσάρων αστέρων. Την περασμένη εβδομάδα, την ημέρα της ορκωμοσίας του Τραμπ, το πορτρέτο του Μίλι αφαιρέθηκε από τους διαδρόμους του υπουργείου Άμυνας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

