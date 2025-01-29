Γερμανία: Ενέκρινε το ψήφισμα της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) για το άσυλο με ψήφους και της AfD

Με ψήφους 348 υπέρ έναντι 345 κατά και τη στήριξη της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD), το ομοσπονδιακό κοινοβούλιο ενέκρινε πριν από λίγο ψήφισμα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) για αναστολή του ασύλου, απόρριψη μεταναστών στα γερμανικά σύνορα - συμπεριλαμβανομένων των αιτούντων άσυλο χωρίς άδεια εισόδου - και κράτηση των υπό απέλαση αλλοδαπών.

Ο συνασπισμός Σοσιαλδημοκρατών (SPD) και Πρασίνων απέτυχε να εμποδίσει την πρωτοβουλία της αντιπολίτευσης, με τον αρχηγό του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) και υποψήφιο καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς να επιτυγχάνει μια νίκη ενόψει των εκλογών της 23ης Φεβρουαρίου. Παρότι το σημερινό ψήφισμα δεν είναι νομικά δεσμευτικό, η πλειοψηφία που εξασφάλισε υποδεικνύει ότι το σχέδιο νόμου που έχουν καταθέσει οι βουλευτές των CDU και CSU για το ίδιο θέμα θα μπορούσε την Παρασκευή να υπερψηφιστεί. Το δεύτερο ψήφισμα που υπέβαλε σήμερα η Ένωση, για την ενίσχυση των εξουσιών των δυνάμεων ασφαλείας δεν εξασφάλισε πλειοψηφία.

«Δεν αναζητώ άλλες πλειοψηφίες σε αυτή τη Βουλή εκτός από αυτές στο δημοκρατικό κέντρο του Κοινοβουλίου. Αν υπήρξε σήμερα πλειοψηφία με τις ψήφους της AfD, λυπάμαι», δήλωσε ο κ. Μερτς εν μέσω αποδοκιμασιών από τα έδρανα του SPD και των Πρασίνων. Προηγουμένως, ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του SPD Ρολφ Μούτσενιχ είχε δηλώσει ότι η Χριστιανική Ένωση «αποχαιρέτησε σήμερα το πολιτικό κέντρο».

Η AfD πανηγύρισε το αποτέλεσμα, έκανε λόγο για «ιστορική ημέρα» και ευχαρίστησε τον Φρίντριχ Μερτς για την πρωτοβουλία του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

