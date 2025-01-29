Τουρκία: Καθαίρεση της δημάρχου της πόλης Σίιρτ που εξελέγη με το φιλοκουρδικό κόμμα DEM

Στην καθαίρεση της δημάρχου της πόλης Σίιρτ στη νοτιοανατολική Τουρκία προχώρησε η τουρκική κυβέρνηση και στη θέση της τοποθέτησε τον διορισμένο από την ίδια νομάρχη.

Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εσωτερικών αναφέρει ότι η απομάκρυνση από τα καθήκοντα της δήμαρχου, Σόφια Αλαγάς, που εξελέγη με το φιλοκουρδικό Κόμμα Ισότητας των Λαών και Δημοκρατίας (DEM), έγινε επειδή εκκρεμεί εις βάρος της καταδικαστική απόφαση για φυλάκιση έξι ετών και τριών μηνών για συμμετοχή στην κουρδική οργάνωση ΡΚΚ.

Σχετικά με τη χθεσινή εις βάρος της καταδικαστική απόφαση, η δήμαρχος και δημοσιογράφος Σόφια Αλαγάς έκανε λόγο για δικαστικές παρατυπίες, ελλιπή έρευνα και ελλιπείς φακέλους ώστε να επισπευσθεί η διαδικασία και να εκδοθεί καταδικαστική απόφαση. «Πρόκειται για μια επίθεση κατά της βούλησης των Κούρδων», δήλωσε έξω από το δικαστικό μέγαρο του Ντιγιαρμπακίρ. «Δεν αναγνωρίζετε τους Κούρδους δημοσιογράφους, τους αγνοείτε και μετά λέτε ότι θα ζήσουμε μαζί σε αυτή τη χώρα. Βρισκόμαστε μέσα σε ένα μεγάλο ψέμα» προσέθεσε.

Ο συμπρόεδρος του κόμματος DEM Τουντζέρ Μπακιρχάν αντέδρασε στην απόφαση, κάνοντας λόγο για πολιτικό πραξικόπημα και επισήμανε ότι αυτό συμβαίνει για τρίτη φορά στον δήμο Σίιρτ.

Πρόκειται για τον τελευταίο κρίκος σε μια σειρά καθαιρέσεων δημάρχων του DEM, που τάσσεται υπέρ των δικαιωμάτων των Κούρδων. Από τις τελευταίες τοπικές εκλογές της 31ης Μαρτίου 2024 έως σήμερα έχουν καθαιρεθεί οι δήμαρχοι του DEM σε συνολικά οκτώ πόλεις και στις θέσεις τους έχουν διοριστεί από το υπουργείο Εσωτερικών τοποτηρητές, κατά κανόνα νομάρχες ή έπαρχοι.

Η πρακτική της καθαίρεσης δημάρχων από το αξίωμά τους έχει επεκταθεί και στην Κωνσταντινούπολη, όπου τους τελευταίους μήνες απομακρύνθηκαν από τα καθήκοντά τους δύο δήμαρχοι του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) της αξιωματικής αντιπολίτευσης στους μεγάλους περιφερειακούς δήμους του Εσένγιουρτ και του Μπεσίκτας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

