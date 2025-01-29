Το Γραφείο Διαχείρισης και Προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου ακύρωσε την εντολή της κυβέρνησης Τραμπ για παύση των ομοσπονδιακών δανείων, επιχορηγήσεων και άλλης οικονομικής βοήθειας, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου την Τετάρτη μετά τις αντιδράσεις.

Ο επικεφαλής του Democracy Forward, της νομικής ομάδας που προσέφυγε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο, το οποίο ανέστειλε προσωρινά την απόφαση παγώματος την Τρίτη, χαιρέτισε την απόφαση. «Ενώ ελπίζουμε ότι αυτό θα επιτρέψει σε εκατομμύρια ανθρώπους σε κοινότητες σε όλη τη χώρα να αναπνεύσουν με ανακούφιση, καταδικάζουμε την επιβλαβή και σκληρή προσέγγιση της κυβέρνησης Τραμπ-Βανς να προκαλέσει χάος και ζημιά στον αμερικανικό λαό».

Ο Λευκός Οίκος υπό τον Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή την Τρίτη για την προσωρινή παύση όλων των ομοσπονδιακών επιδομάτων και δανείων αρχής γενομένης από την ίδια μέρα, μια απόφαση που θα μπορούσε να διαταράξει εκπαιδευτικά, υγειονομικής περίθαλψης και στεγαστικά προγράμματα, βοήθεια σε περιπτώσεις καταστροφών και άλλες πρωτοβουλίες, οι οποίες βασίζονται σε ομοσπονδιακά κονδύλια δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Σε ένα υπόμνημα της Δευτέρας, ο ασκών καθήκοντα επικεφαλής του Γραφείου Διαχείρισης και Προϋπολογισμού, το οποίο επιβλέπει τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό, ανέφερε πως τα χρήματα θα «παγώσουν», ενώ η κυβέρνηση Τραμπ επανεξετάζει επιχορηγήσεις και δάνεια, προκειμένου να διαβεβαιώσει πως συμβαδίζουν με τις προτεραιότητες του προέδρου, μεταξύ άλλων εκτελεστικά διατάγματα που υπέγραψε την περασμένη εβδομάδα με τα οποία τερματίζονται προγράμματα προώθησης της διαφορετικότητας, της ισότητας και της συμπερίληψης (DEI).

Το υπόμνημα ανέφερε ότι στο «πάγωμα» περιλαμβάνονταν, μεταξύ άλλων, χρήματα που προορίζονταν «για ξένη βοήθεια» και για «μη κυβερνητικές οργανώσεις».

Ο Λευκός Οίκος επισήμανε ότι η αναστολή δεν θα επηρέαζε τις πληρωμές Κοινωνικής Ασφάλειας ή το πρόγραμμα Medicare ή ακόμα τη «βοήθεια που παρέχεται απευθείας σε μεμονωμένα πρόσωπα».

Το υπόμνημα του Γραφείου Διαχείρισης και Προϋπολογισμού υποστήριζε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δαπάνησε σχεδόν 10 τρισεκατομμύρια δολάρια το φορολογικό έτος 2024, με περισσότερα από 3 τρισεκατομμύρια δολάρια να καταβάλλονται σε οικονομική βοήθεια όπως επιχορηγήσεις και δάνεια.

Το «πάγωμα» των δαπανών που διέταξε το Γραφείο Διαχείρισης και Προϋπολογισμού τέθηκε σε ισχύ στις 24.00 ώρα Ελλάδας της 28ης Ιανουαρίου. Οι υπηρεσίες είχαν προθεσμία έως τη 10η Φεβρουαρίου να υποβάλουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με οποιοδήποτε πρόγραμμα που θα έπρεπε να ανασταλεί.

