Βερολίνο: Μείωση 50% στον προϋπολογισμό του 2025 για στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία

Η Γερμανία προβλέπει μείωση στο μισό της διμερούς στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία στο σχέδιο προϋπολογισμού της για το 2025, υπολογίζοντας στα χρήματα που θα αποφέρουν τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία ώστε να συνεχιστεί η υποστήριξη του Κιέβου, δήλωσε σήμερα κοινοβουλευτική πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η κυβέρνηση του Όλαφ Σολτς δεν προβλέπει επιπλέον βοήθεια πέραν των 4 δισ. ευρώ που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους προκειμένου να βοηθήσει στρατιωτικά την Ουκρανία, δήλωσε η πηγή αυτή, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες του Τύπου.

Φέτος η βοήθεια του Βερολίνου, που συνεισφέρει το μεγαλύτερο ποσό μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες , ανέρχεται στα 8 δισ. ευρώ.

Σε αντιστάθμισμα, η Γερμανία υπολογίζει "στη δημιουργία, στο πλαίσιο της G7 και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενός χρηματοδοτικού εργαλείου που θα χρησιμοποιεί τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία", πρόσθεσε πηγή του υπουργείου Οικονομικών.

"Η γερμανική διμερής βοήθεια παραμένει στο πιο υψηλό επίπεδο αλλά υπολογίζει στην αποτελεσματικότητα αυτού του εργαλείου", σχολίασε η πηγή.

Η απόφαση αυτή αποτέλεσε το αντικείμενο μιας συμφωνίας ανάμεσα στον Σοσιαλδημοκράτη καγκελάριο και τον Φιλελεύθερο υπουργό Οικονομικών, Κρίστιαν Λίντνκερ, σύμφωνα με την εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung στην έκδοσή της για το Σαββατοκύριακο.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Λίντνερ, που είναι οπαδός της δημοσιονομικής πειθαρχίας, έγραψε στις 5 Αυγούστου στον Σοσιαλδημοκράτη υπουργό Άμυνας Μπόρις Πιστόριους προκειμένου να του ζητήσει να "εγγυηθεί" πως το όριο των 4 δισ. που προβλέπεται στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους θα τηρηθεί.

Το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2025 αποτέλεσε αντικείμενο έντονων συζητήσεων στο πλαίσιο του τρικομματικού συνασπισμού Φιλελευθέρων, Πρασίνων και Σοσιαλδημοκρατών.

Ο υπουργός Οικονομικών ζήτησε από τους ομολόγους του να κάνουν οικονομία προκειμένου να τηρηθεί το "φρένο χρέους", ένας συνταγματικός κανόνας που σκοπό έχει να εμποδίσει το κράτος να δανείζεται υπερβολικά.

Το σχέδιο προϋπολογισμού δεν είναι ωστόσο οριστικό και αναμένεται να συζητηθεί περαιτέρω στο κοινοβούλιο πριν από την έγκρισή του μέχρι τα τέλη του έτους.

Οι σύμμαχοι της Ουκρανίας εργάζονται εδώ και αρκετούς μήνες σε έναν μηχανισμό που θα επιτρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα μέρος των 300 δισ. δολαρίων των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν δεσμευθεί σε όλο τον κόσμο για να υποστηριχθεί το Κίεβο στον πόλεμό του εναντίον του ρωσικού στρατού.

Μια "πολιτική συμφωνία" μεταξύ των χωρών της G7 επιτεύχθηκε στα μέσα Ιουνίου σε σχέση με μια αμερικανική πρόταση που έχει σκοπό να χρηματοδοτηθεί ένα δάνειο 50 δισ. ευρώ στην Ουκρανία.

Το Βερολίνο "ξεκινά από την αρχή ότι τα κεφάλαια αυτά θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το 2025", δήλωσε η κοινοβουλευτική πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

