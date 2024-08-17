Νέα διάσταση στη δολοφονία του Ισμαήλ Χανίγια δίνει ο γιος του μέχρι πρότινος ηγέτη της Χαμάς. Ο Αμπντουσαλέμ Χανίγια δήλωσε ότι ο πατέρας του σκοτώθηκε από κατευθυνόμενο πύραυλο, ο οποίος εντόπισε το σήμα του κινητού του.

Ο Ισμαήλ Χανίγια δολοφονήθηκε στις 31 Ιουλίου σε προάστια της Τεχεράνης. Το Ιράν κατηγορεί ευθέως το Ισραήλ, το οποίο ωστόσο δεν έχει αναλάβει την ευθύνη.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η έκρηξη στο δωμάτιο που βρισκόταν ο τότε ηγέτης της Χαμάς, προήλθε από εκρηκτικό μηχανισμό, ο οποίος ενεργοποιήθηκε με remote control από απόσταση.

Σύμφωνα με το ίδιο σενάριο, η βόμβα είχε τοποθετηθεί τον Ιούνιο.

«Νομίζω πως η ιστορία με τον εκρηκτικό μηχανισμό, είναι εντελώς αβάσιμη. Υπήρχαν στο διπλανό δωμάτιο άνδρες της ασφάλειας και σύμβουλοι, οι οποίοι, αν είχε εκραγεί βόμβα, θα είχαν σκοτωθεί», δήλωσε ο γιος του Χανίγια στο Al Arabiya.

«Ήταν κατευθυνόμενος πύραυλος, ο οποίος εντόπισε το κινητό του, το οποίο είχε τοποθετήσει δίπλα στο κεφάλι του, στο δωμάτιό του», πρόσθεσε ο Αμποντουσαλέμ Χανίγια.

Τόνισε, δε, ότι ο πατέρας του είχε χρησιμοποιήσει το κινητό του τηλέφωνο εκείνο το βράδυ, στις 10:15.

Πηγή: skai.gr

