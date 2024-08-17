Δεκάδες είναι τα αναπάντητα ερωτήματα για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στον πόλεμο ανάμεσα στην Ουκρανία και στη Ρωσία. Το Κίεβο φαίνεται να «έπιασε στον ύπνο» τη Μόσχα και με μία αιφνιδιαστική επιχείρηση, πέρασε στην αντεπίθεση σε ρωσικό έδαφος, με τον ουκρανικό στρατό να φτάνει αρκετά χιλιόμετρα εντός της ρωσικής επικράτειας.

Ένα μεγάλο ερώτημα είναι το εξής: Τι προσδοκεί η Ουκρανία από την εισβολή στο ρωσικό έδαφος;

Ένα δεύτερο μεγάλο ερώτημα είναι η αντίδραση της Ρωσίας, η οποία, μέχρι τώρα, δείχνει να είναι κάτι παραπάνω από υποτονική.

Οι μάχες και κατ΄επέκταση το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας, έχουν μεταφερθεί στην περιφέρεια κυρίως του Κουρσκ, το οποίο έχει πληγεί σημαντικά από τις ουκρανικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, η Ρωσία έχει «τραβήξει» μεγάλο αριθμό στρατιωτών από το μέτωπο της Ουκρανίας, στα ρωσικά σύνορα, προκειμένου να αντιμετωπίσει την απειλή στο έδαφός της.

Αναφορές από χώρες της Δύσης, κάνουν λόγο για ένα σχέδιο που καταρτίστηκε με απόλυτη μυστικότητα απότο Κίεβο, αιφνιδιάζοντας ακόμα και στενούς συμμάχους.

Με δεδομένη τη ρωσική κατάληψη στο Ντοντμπάς και σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας, που συνδέονται με τη Ρωσία, ένα ακόμα μεγάλο ερώτημα που προκύπτει είναι το εξής: Πώς σχεδίασε και υλοποίησε το Κίεβο το σχέδιό του;

Η απάντηση έχει πολλά σκέλη:

Πρώτον: εξαιρετική λειτουργική ασφάλεια. Δεν διέρρευσε τίποτα για την επιχείρηση. Με βάση βίντεο από το έδαφος και δορυφορικές εικόνες της προέλασής τους, οι κινήσεις των στρατευμάτων έμοιαζαν σχεδόν σαν άσκηση. Όλοι ήξεραν τι να κάνουν και πως να το κάνουν.

Δεύτερον, οι ουκρανικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν κάτω από την κάλυψη των αγροτικών δρόμων της περιοχής Sumy, στη βορειοανατολική Ουκρανία. Έμπειρες, σκληραγωγημένες στη μάχη μονάδες ανατράφηκαν ή εκτρέπονταν από άλλες περιοχές. Μονάδες όπως η 82η Ταξιαρχία Αεροπορικής Εφόδου, η οποία μέχρι πρόσφατα πολεμούσε στην κοντινή περιοχή του Χαρκόβου, εντάχθηκαν στην αποστολή για να παραβιάσουν τα σύνορα της Ρωσίας.

Τρίτον, ανάμεσα στις λεπτομερείς προετοιμασίες ήταν ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την ετοιμότητα και την ικανότητα των ρωσικών μονάδων στα σύνορα, και τον αριθμό των εμποδίων που βρίσκονταν μπροστά, από ναρκοπέδια μέχρι παγίδες αρμάτων μάχης.

Τέταρτον, οι ουκρανικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν επίσης λεπτομερή γνώση της γεωγραφίας για να εξαπολύσουν την επίθεση, χρησιμοποιώντας δασικές ζώνες για κάλυψη και δρόμους για ταχύτητα. Μόνο τις τελευταίες ημέρες πριν από την έναρξη της εισβολής οι διοικητές ενημερώθηκαν για την αποστολή.

Έχοντας δημιουργήσει αδύναμα σημεία στη ρωσική άμυνα, οι πρώτες ουκρανικές μονάδες εισέβαλαν στο Κουρσκ το απόγευμα της 6ης Αυγούστου.

Στον έλεγχο των Ουκρανών η πόλη Σούτζα

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Πέμπτη ότι οι ουκρανικές δυνάμεις είχαν αναλάβει τον έλεγχο της Sudzha – η πρώτη επίσημη επιβεβαίωση ότι τα στρατεύματα, που βρίσκονται στην πόλη από την περασμένη Τετάρτη, την κατέλαβαν.

Η πόλη είναι ένα σημαντικό σημείο διέλευσης για την παροχή φυσικού αερίου από τη Ρωσία στην Ευρώπη μέσω της Ουκρανίας. Δορυφορικές εικόνες έδειξαν έναν τερματικό σταθμό αερίου σε ένα κοντινό συνοριακό σημείο σε ερείπια.

Αντί να αντιμετωπίσουν τις ρωσικές μονάδες κατά μέτωπο, οι ουκρανικές μονάδες τις παρέκαμψαν. Ταυτόχρονα, οι Ουκρανοί εστίασαν την προσοχή τους στις ρωσικές ενισχύσεις, εξαλείφοντας μια συνοδεία 14 ρωσικών στρατιωτικών οχημάτων κοντά στο Rylsk με μια επίθεση πυραύλων.

Ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, Oleksandr Syrskyi, δήλωσε την Πέμπτη ότι οι ουκρανικές δυνάμεις κατέλαβαν 1.150 τετραγωνικά χιλιόμετρα (περίπου 444 τετραγωνικά μίλια) εδάφους και 82 οικισμούς από την έναρξη της αιφνιδιαστικής εισβολής.

Οι προσδοκίες της Ουκρανίας από την εισβολή

Όμως τι προσδοκεί η Ουκρανία από την εισβολή στη Ρωσία;

Η απάντηση στο ερώτημα δεν είναι απλή. Το Κίεβο, σύμφωνα με αναφορές, ελπίζει ότι μέσα από την απειλή που έχει δημιουργήσει για τη ρωσική επικράτεια, θα επανακαθορίσει τους όρους της πολεμικής σύρραξης. Πώς μπορεί να γίνει αυτό; Ο Ζελένσκι και οι συνεργάτες του πιστεύουν ότι με αυτόν τον τρόπο θα πιέσουν τον Βλαντίμιρ Πούτιν να συνθηκολογήσει με διαφορετικούς όρους από αυτούς που θέτει έως σήμερα. Δηλαδή την αναγνώριση των κατακτημένων εδαφών ως μέρος της ρωσικής επικράτειας, συμπεριλαμβανομένης και της Κριμαίας.

Τα παραπάνω ελπίζει να πετύχει το Κίεβο, σύμφωνα με το σκεπτικό που εκτέλεσε το σχέδιό του. Υπάρχει, όμως και η άλλη «ανάγνωση».

Αναφορές από τη Μόσχα κάνουν λόγο για «σκληρή απάντηση», η οποία δεν θα είναι άλλη απο τη μεταροπή του πολέμου σε μία ολοκληρωτική επιχείρηση. Τι σημαίνει αυτό; Ότι οι επιλεκτικοί, σύμφωνα με τη Ρωσία, έως σήμερα βομβαρδισμοί, θα ενταθούν σε σαρωτικό επίπεδο, ακόμη και στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, στο Κίεβο, με στόχο, πλέον, την εξάλειψη της ουκρανικής κυβέρνησης.

Με άλλα λόγια, οι πιθανότητες να έχουμε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο, με τον κίνδυνο εμπλοκής και της Δύσης, -ήδη η Μόσχα εκτοξεύει κατηγορίες και απειλές- έχουν αυξηθεί σημαντικά.

Το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται το επίπεδο αντίδρασης της Ρωσίας. Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν ρωσικά ΜΜΕ, το Κρεμλίνο θέλει να διασφαλίσει αρχικά τους κατοίκους και τις περιοχές της επικράτειάς της και ακολούθως θα εξαπολύσει νέο κύμα προς την Ουκρανία, αυτή τη φορά με όπλα σαφώς ισχυρότερα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.