Συζητήσεις σχετικά με την περαιτέρω ενίσχυση της ασφάλειας στην περιοχή της Αρκτικής διεξάγονται αυτή τη στιγμή στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, δήλωσε τη Δευτέρα εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης.



«Γενικά χαιρετίζουμε οποιαδήποτε διπλωματική ανταλλαγή συμβάλλει στην εξομάλυνση της κατάστασης», δήλωσε ο Γερμανός αξιωματούχος.



Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε τη Δευτέρα ότι αναμένει από τις Ηνωμένες Πολιτείες να συνεχίσουν να προστατεύουν τη Γροιλανδία μαζί με τη Δανία, αλλά οι συνεχιζόμενες συνομιλίες θα καθορίσουν την ακριβή φύση της συνεργασίας.



«Βρισκόμαστε σε πολύ λεπτομερείς συζητήσεις με τη δανική κυβέρνηση και απλώς θέλουμε να συνεργαστούμε για να βελτιώσουμε την κατάσταση ασφαλείας στη Γροιλανδία», δήλωσε ο Μερτς σε δημοσιογράφους στην ινδική πόλη Αχμενταμπάντ, καθώς επισκέπτεται την Ινδία.

«Αναμένω ότι και οι Αμερικανοί θα συμμετάσχουν σε αυτό», είπε, προσθέτοντας ότι οι συνομιλίες τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες θα δείξουν με ποια μορφή θα συμβεί αυτό.



Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιμένει στην «απόκτηση» της Γροιλανδίας για λόγους ασφαλείας της Αρκτικής εξαιτίας των φερόμενων ρωσικών και κινεζικών επιβουλών.

Η Γροιλανδία, ως αυτόνομο έδαφος του Βασιλείου της Δανίας, εκπροσωπείται στο Αρκτικό Συμβούλιο, τον κύριο διακυβερνητικό φορέα για την προστασία και τη διακυβέρνηση της περιοχής.

