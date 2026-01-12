Περίπου 35.000 σπίτια στη νότια ουκρανική περιφέρεια της Οδησσού βρέθηκαν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μετά από ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας ηλεκτροδότησης DTEK, η οποία έκανε λόγο για εκτεταμένες ζημιές στο δίκτυο.

Όπως επισημαίνεται, η πλήρης αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης αναμένεται να καθυστερήσει.

Στην ίδια την πόλη της Οδησσού, τα πλήγματα προκάλεσαν ζημιές σε κρίσιμες υποδομές καθώς και σε πολυκατοικία, όπως γνωστοποίησε μέσω Telegram ο δήμαρχος Σέρχιι Λίσακ. Από την επίθεση τραυματίστηκαν δύο άτομα.

Οι συνεχείς και σφοδροί αεροπορικοί βομβαρδισμοί των τελευταίων ημερών έχουν οδηγήσει σε σχεδόν ολοκληρωτική διακοπή της ηλεκτροδότησης στο Κίεβο, το Ντνίπρο, την Οδησσό και άλλες ουκρανικές πόλεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα σοβαρά προβλήματα στη θέρμανση και την παροχή νερού, ενώ οι πολίτες δοκιμάζονται και από τις πολικές θερμοκρασίες, που τη νύχτα φτάνουν έως και τους -18 βαθμούς Κελσίου. Οι συνθήκες διαβίωσης χαρακτηρίζονται εξαιρετικά δύσκολες για εκατομμύρια ανθρώπους.

Παράλληλα, η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 135 από τα 156 ρωσικά drones που εκτοξεύθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, σε μια επίθεση μικρότερης έντασης σε σύγκριση με εκείνες των προηγούμενων εβδομάδων. Ωστόσο, επιβεβαίωσε ότι επλήγησαν συνολικά 18 στόχοι.



Πηγή: skai.gr

