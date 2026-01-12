Οι επικεφαλής της διπλωματίας της Δανίας και της Γροιλανδίας θα συναντηθούν την Τετάρτη με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, στην Ουάσιγκτον σύμφωνα με το δίκτυο TV2.



Ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας, Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, και η ομόλογός του από τη Γροιλανδία, Βίβιαν Μότζφελντ, πρόκειται να παραστούν στη συνάντηση, αναφέρει το δανικό τηλεοπτικό δίκτυο, επικαλούμενο ένα ημερολόγιο από το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, το οποίο σημειώνει επίσης ότι ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές στο πρόγραμμα.



Η Δανία ποντάρει στη συνάντηση της Ουάσιγκτον για να εκτονώσει τη νέα πίεση πο ασκεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στη Γροιλανδία και να βοηθήσει στην επαναφορά των τεταμένων σχέσεων με τις ΗΠΑ για το στρατηγικό νησί. Η διαμάχη ώθησε τον Τραμπ να ασκήσει νέα κριτική σε άλλα μέλη του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, αφού η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντερικσεν, δήλωσε ότι η κατάληψη της Γροιλανδίας θα κατέστρεφε τη συμμαχία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες, Κυριακή, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταλάβουν τη Γροιλανδία «με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο» επειδή «αν δεν την καταλάβουμε εμείς, θα την καταλάβουν η Ρωσία ή η Κίνα».

«Το να κάνουμε μια συμφωνία είναι το εύκολο κομμάτι, αλλά με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα έχουμε τη Γροιλανδία», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ μέσα από το Air Force One.

Ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνισε ότι η Ουάσινγκτον δεν μιλάει για βραχυπρόθεσμη «μίσθωση» της Γροιλανδίας, αλλά μόνο για την απόκτηση αυτού του δανικού εδάφους. «Χρειαζόμαστε έναν τίτλο ιδιοκτησίας», είπε.

Τα σχόλια του Τραμπ, που έρχονται μετά την αμερικανική επιδρομή στη Βενεζουέλα, έχουν αυξήσει τις ανησυχίες σχετικά με τις στρατιωτικές φιλοδοξίες της κυβέρνησής του.

Πηγή: skai.gr

