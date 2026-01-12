Τουλάχιστον πέντε αστυνομικοί σκοτώθηκαν τη Δευτέρα σε έκρηξη βόμβας στο βορειοδυτικό Πακιστάν, επιβεβαίωσαν αξιωματούχοι.

Η βόμβα ήταν τηλεχειριζόμενη και εξερράγη κοντά σε ένα θωρακισμένο αστυνομικό όχημα στην περιοχή Tank της επαρχίας Khyber Pakhtunkhwa (KP), σύμφωνα με τον τοπικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα Geo TV.

Ο Υπουργός Εσωτερικών Μοσίν Νακβί καταδίκασε έντονα την επίθεση και απέτισε φόρο τιμής στους πέντε νεκρούς αστυνομικούς, συμπεριλαμβανομένου ενός επιπλέον αξιωματικού του τμήματος.

Ο Νακβί δήλωσε ότι η Υπηρεσία Αντιτρομοκρατίας ματαίωσε τρομοκρατικές επιθέσεις στις περιοχές Peshawar, Bannu και Khyber της επαρχίας, κατά τις οποίες σκοτώθηκαν οκτώ «τρομοκράτες».

«Βλέπουμε με εκτίμηση τις ενέργειες των δυνάμεων για την εδραίωση της ειρήνης στο KP», δήλωσε.

Το Πακιστάν αντιμετωπίζει σειρά τρομοκρατικών επιθέσεων, ενώ υπάρχει κλιμάκωση βιαιοτήτων με το Αφγανιστάν και τους Ταλιμπάν.

Πηγή: skai.gr

